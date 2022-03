Carmen Harra, previziuni sumbre despre Vladimir Putin: „Este cred că cel mai machiavelic. Război în România nu”

Carmen Harra aduce o serie de previziuni sumbre despre președintele rus. Celebra clarvăzătoare susține că oficialul are intenții foarte serioase, ulterior mărturisind că românii nu trebuie să fie temători în legătură cu soarta țării. Fosta cântăreață a prezis războiul dintre Rusia și Ucraina în urmă cu ceva timp, iar acum vine cu alte detalii din conflictul actual. Ce spune aceasta?

Carmen Harra este recunoscută pentru previziunile sale legate de evenimente importante care au marcat lumea. Clarvăzătoarea a făcut predicții chiar cu o lună înainte de declanșarea conflictului armat dintre Rusia și Ucraina. De asemenea, ea a vorbit și despre statutul României în ecuația aceasta.

Fosta cântăreață a vorbit în cursul unui live recent despre noile detalii pe care ar trebui să le știe oamenii. Mai mult decât atât, ea a susținut și că nu va exista niciodată o posibilă alianță între Rusia și Statele Unite ale Americii, așa cum sunt de părere unii cetățeni.

Mă uitam la imaginile cu tancurile de la televizor și retrăiam în mintea mea imaginile pe care le vedeam în copilărie pe televizor cu cel de al Doilea Război Mondial și am zis că ei au rămas la stadiul acela, acelui atac cu tancuri, cu armată care să stea la graniță.

Carmen Harra oferă și previziuni optimiste cu privire la situația țării noastre. Ea este de părere că Vladimir Putin nu va ordona invadarea României, dar nu toate astea a subliniat că are intenții foarte serioase în privința planului lui, care ne explude statul.

„Eu zic, Putin, în mintea lui machiavelică, este cred că cel mai machiavelic care a existat vreodată, el are intenții foarte serioase. El nu are treabă cu România, e părerea mea personală.

Vă spun ce simt eu și ce cred eu. Nu intră spre România, nu are nimic cu România. Război în România nu, dar că ei o să intre spre Crimeea, da, absolut.”, a mai spus Carmen Harra.