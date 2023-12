Carmen Harra, previziune neașteptată pentru 2024. Cine crede că va ieși președinte

Carmen Harra a făcut o previziune neașteptată pentru 2024. Celebra clarvăzătoare vorbește despre schimbări fundamentale, nu doar în lume, dar și în țara noastră. Cine ar avea mari șanse să devină următorul președinte al României.

A început numărătoarea inversă până la finalul anului 2023. Carmen Harra, una dintre cele mai cunoscute clarvăzătoare de la noi din țară, a vorbit despre viitor. Potrivit acesteia, în următorul deceniu, omenirea va trece prin schimbări fundamentale.

Invitată la emisiunea online prezentată de Adriana Bahmuțeanu, Harra a spus că anul 2024 va aduce o „schimbare din rădăcini” în România.

„Omenirea se va schimba peste noapte, în zece ani de-acum încolo. Ne trezim deodată într-o altă lume. Este greu de crezut, dar dacă stai să te gândești și Biblia spune asta. Că peste noapte ceva se întâmplă. Dar asta nu acuma, mai durează. Între timp, este faza asta a bătăliilor.

Schimbarea din România este fundamentală. De data asta, să vă amintiți vorbele mele – 2024 aduce o schimbare din rădăcini.

De data asta, mutațiile care vin în anul ăsta fatidic, un an karmic, un an care are o rezonanță mult mai puternică decât ultimii 20 și ceva de ani, sau 30 de ani, anul ăsta vine și zguduie din rădăcini structurile și aduce niște schimbări poate fără precedent”, a spus Carmen Harra în dialogul cu Adriana Bahmuțeanu.