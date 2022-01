Carmen Harra, aproape de moarte. Momentele dramatice prin care a trecut

Carmen Harra a dezvăluit momentele cumplite prin care a trecut acum mulți ani, pe vremea când era doar un copil. Deși este una dintre cele mai cunoscute și controversate figuri publice din România, puțini sunt cei care știu, cu adevărat, prin ce dramă a trecut celebra vizionară. Cum a fost aproape de moarte și ce anume i-a salvat viața.

Are 66 de ani și este unul dintre cei mai renumiți parapsihologi din România. Cu toate acestea, în spatele zâmbetului său larg și a voioșiei de care a dat mereu dovadă, Carmen Harra ascunde un trecut cutremurător, iar puțini sunt cei care știu prin ce dramă a trecut vedeta, când era doar un copil.

Într-un interviu acordat recent unui post de televiziune din România, Carmen Harra a făcut dezvăluiri emoționante legate de viața sa, în special despre copilăria marcată de un eveniment tragic.

Cea care a cunoscut faima ca artistă în Statele Unite ale Americii a povestit că a fost la un pas de a-și pierde viața la 6-7 ani, când a intrat în moarte clinică. După ce și-a revenit, Carmen Harra a mărturisit că a început să fie atrasă de tot ce este paranormal.

„Când aveam vreo 6-7 ani, am fost în moarte clinică, după ce am căzut în râul Someş, şi am văzut că există ceva dincolo de lumea asta. De-atunci am început să percep ceva ce părea neobişnuit pentru alţi oameni.

Este o abilitate a creierului numită intuiţie, pe care toţi o avem, dar multora le e frică de ea. Eu am cultivat-o. Cred în această lume metafizică, în extrasenzorial, în vieţi paralele, pentru că mi s-au întâmplat lucruri extraordinare, pe care toată viaţa am încercat să le înţeleg, să le demistific, să le analizez, să le studiez.

Am şi o diplomă în Psihologie, pentru că m-a fascinat abilitatea creierului de-a trece dincolo de creierul linear.”, a declarat Carmen Harra, în exclusivitate pentru publicația clickpentrufemei.ro.