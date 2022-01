Carmen Harra, previziuni sumbre pentru 2022: „Anul o să fie conflictual, avem motive de îngrijorare”

Mulți își doresc să afle ce o să aducă noul an, mai ales pentru că ultima perioadă a fost plină de încercări. Românii au trecut prin numeroase schimbări în 2020 și 2021, însă Carmen Harra a punctat că, din păcate, 2022 nu o să fie un an chiar așa de bun, spre surprinderea tuturor.

Carmen Harra este extrem de cunoscută pentru previziunile sale. Românca stabilită în America s-a decis să discute despre ce îi așteaptă pe toți în 2022, iar veștile nu sunt chiar așa de bune. Aceasta a mărturisit că o să existe mai multe probleme în acest an, însă nu este bine să ne gândim la ce este mai rău.

Ea a avertizat că trebuie să avem speranță că o să existe un echilibru și să fim încărcați cu o atitudine pozitivă pentru a supraviețui și a depăși orice provocare. Carmen Harra a punctat că nu își dorește să fie expună totul într-un mod dramatic, însă previziunile indică mai multe probleme în diferite domenii.

Anul 2022 o să aducă schimbări politice, iar economia o să aibă de suferit, astfel că sunt găsite motive de îngrijorare în mai multe domenii. Cu toate acestea, există o scăpare pentru foarte mulți oameni. Carmen Harra a explicat că doar o atitudine pozitivă o să facă lucrurile să intre pe un făgaș normal.

„Un an care se vrea mai bun, un an cu probleme, nu vrem să ne demoralizăm. Vrem să sperăm că anul acesta este un an mai echilibrat, că scăpăm de toată această nenorocire. Să sperăm într-un an mai bun.

Da, mă simți bine (n.r. că nu este așa de optimistă), nu vreau să par dramatică. Anul o să fie conflictual, multe schimbări politice, multe răsturnări de situație, economia scârțâie puternic, avem motive de îngrijorare.

Trebuie să avem o atitudine pozitivă ca să trecem peste ele, așa vom supraviețui.”, a zis Carmen Harra la Vorbește lumea.