Cum arăta Carmen Harra în tinerețe. Transformarea prin care a trecut românca este fabuloasă

Cunoscută datorită previziunilor sale, câteodată sumbre, despre celebritățile de la noi, Carmen Harra s-a transformat foarte mult, față de cum se afișa aceasta în anii de tinerețe. Stabilită de foarte mulți ani în Statele Unite ale Americii, pe aceasta a schimbat-o trecerea anilor, dar nu cu mult, pentru că psihologul vedetelor încă seamănă cu cea din urmă cu mai bine de trei decenii.

Carmen Harra a trecut printr-o schimbare de-a dreptul fabuloasă, odată cu trecerea anilor, iar pe aceasta pare să o fi cuprins anumite nostalgii, pentru că a postat pe contul său oficial de Instagram câteva imagini, printre care și portrete din ținerețe. Sunt fotografii pe care fanii acesteia nu au mai avut până acum ocazia să le vadă, având parte astfel de o surpriză din partea româncei celebre, stabilită peste Ocean.

Carmen Harra s-a lăsat cuprinsă de nostalgie și le-a arătat prietenilor de pe rețelele sociale câteva fotografii, prin care se vede clar și transformarea ei. În prezent, aceasta are 64 de ani, dar se menține foarte bine, iar nimeni n-ar putea ghici că aceasta e vârsta reală, din buletin, a celebrei Carmen Harra. Vedeta a făcut publice mai multe poze din anii tinereții și nu foarte mulți știu că aceasta are și abilități de solistă, fiind cunoscută întâi pe post de cântăreață, iar mai apoi ca psiholog al celebrităților. În plus, aceasta a absolvit cursurile Univesității Babeș Bolyai, din Cluj Napoca, în urmă cu patru decenii, fiind născută în Bistrița.

„Am împlinit 63 de ani, dar nu-i simt. Am aceeşi dorinţă de viaţă. Mă simt la fel de dornică să fac lucruri noi. Am avut o zi superbă ieri. De sâmbătă am început să sărbătoresc. Toată lumea a venit cu torturi, prăjituri. Ziua de naştere simbolizează pentru fiecare dintre noi un alt an personal. Eu am intrat într-un alt an care va fi foarte bun, care se defineşte prin creativitate, stabilitate, împlinirea unor lucruri pe care mi le-am dorit”, spunea Carmen Harra, în urmă cu un an, când împlinea 63 de ani, potrivit libertatea.ro.