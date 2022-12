Carmen Grebenișan, adevărul despre relația cu Alina Ceușan de când s-au mutat în orașe diferite: „O rog și zice că nu vrea” VIDEO EXCLUSIV

Carmen Grebenișan se numără printre primii creatori digitali, ea fiind un reper în materie de fashion și de lifestyle. Deși această pasiune îi aduce venituri considerabile, fosta concurentă de la ”Asia Express” (Antena 1) are și o afacere cu buna ei prietenă, Alina Ceușan, cu care s-a lansat la pachet, în urmă cu 10 ani, în Cluj-Napoca. Carmen Grebenișan ne-a povestit, în exclusivitate pentru Playtech Știri, în ce-și investește banii, de ce nu e pregătită pentru maternitate și cum a evoluat prietenia ei cu Alina, de când una locuiește în Capitală, iar cealaltă a rămas în Cluj-Napoca.

Carmen Grebenișan a ajuns la un anumit nivel și poate să se răsfețe cu vacanțe în orice loc de pe glob. De altfel, recunoaște că banii se duc în afacerea pe care o deține împreună cu Alina Ceușan și în escapade.

Fosta concurentă de la ”Asia Express” a bifat și concedii active, de explorare a locurilor, dar și sejururi de relaxare la plajă:

“Am avut multe vacanțe! Adevărul este că am călătorit foarte mult! Doamne, îți mulțumesc că am avut oportunitatea asta să fac multe până la 30 de ani! Cel mai mult mi-a plăcut pe zona de urbanism în Hong Kong și în New York, forever, adică New York, îndrăgostită la maximum. Vreau să mă mut o lună acolo primăvara asta. Și pe partea de peisaje frumoase Thailanda, pe vegetație, Mauritius și Maldive, pe partea de plajă și Ocean”, ne-a declarat, pentru Playtech Știri, Carmen Grebenișan.