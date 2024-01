Carmen Grebenișan a rupt tăcerea despre operațiile estetice. Ce intervenții și-a făcut finalista de la Survivor

Carmen Grebenișan este una dintre cele mai apreciate influencerițe din România, însă ea a cunoscut succesul odată cu participarea la Survivor 2023. Atunci, toată lumea era curioasă să afle la ce intervenții estetice a apelat blondina. Ei bine, în cadrul unui interviu, Carmen Grebenișan a recunoscut ce retușuri și-a făcut de-a lungul timpului.

Carmen Grebenișan a fost una dintre concurentele favorite să câștige marele premiu la Survivor România 2023. Nu a reușit să ia cecul de 100.000 de euro, dar influencerița a rămas cu sute de mii de fani.

Cât timp s-a aflat în competiție, blondina a trecut-o printre serie de transformări șocante. La un moment dat, ea a apărut cu fața umflată, iar mulți au acuzat-o că a cam exagerat cu operațiile estetice.

Ulterior, s-a aflat că de vină ar fi fost consumul excesiv de nucă de cocos, zile la rând, la fel cum a pățit și Vica Blochina.

După ce s-a întors din Republica Dominicană, Carmen Grebenișan a rupt tăcerea despre operațiile sale estetice. În urmă cu ani buni a apelat la implantul mamar. Ea a specificat că a fost victima bullying-ului în liceu, așa că s-a văzut nevoit să-și facă unele retușuri.

„Tocmai pentru a opri aceste speculații, am postat de curând un video pe contul meu de TikTok în care am vorbit despre toate. Așa cum spuneam, am operație de implant mamar, pe care am făcut-o undeva la 21 sau 22 de ani. De asemenea, am acid hialuronic în buze și mi-am umplut cearcănele, mi-am pus botox în zona respectivă, că îmi era destul de adâncită. Am botox în frunte și mi-am pus acid hialuronic în zona tâmplelor în momentul în care mi s-a dizolvat grăsimea naturală din tâmple”, declara influencerița pentru VIVA!

„De când am apărut în mediul online, am fost mereu sinceră și nu m-am ascuns față de oameni. Le-am prezentat atât activitățile mele, cât și trăirile, atât zilele bune, cât și cele mai grele. Mi se pare imposibil să găsesc cinci lucruri pe care să le fi ținut atât ascunse, mai ales după cinci luni în junglă, la Survivor”, a mai completat aceasta.