Carmen Grebenișan a ajuns din nou la spital. Ce probleme de sănătate are acum

Perioada prin care trece creatoarea de conținut Carmen Grebenișan nu este tocmai cea mai bună a ei, având în vedere starea de sănătate a acesteia. Cu câteva zile în urmă aceasta a anunțat că suferă de o boală cumplită, care îi provoacă dureri chinuitoare și pentru care este nevoită să țină un regim foarte strict.

Carmen Grebenișan a ajuns din nou pe mâna doctorilor, confruntându-se cu noi afecțiuni. Problemele se țin scai de creatoarea de conținut, care de ceva timp a adoptat un stil de viață sănătos și echilibrat.

De data aceasta, Carmen a ajuns în cabinetul medicului stomatolog. Vedeta povestește în cel mai nou Story de pe Instagram, prin momentele bizare prin care a trecut în această dimineață. Aceasta s-a trezit cu probleme grave de vedere și susține că nu reușea să distingă obiectele în mod normal, totul fiind în ceață.

„M-am trezit azi dimineață cu o durere foarte mare de cap […] Am avut o stare ciudată, nu am mai văzut cu ochiul drept calumea, vedeam tot pete de culori, dar nu m-am expus la lumină puternică. Nu puteam să citesc pe telefon. În momentul ală m-am panicat.”, a declarat Carmen Grebenișan.

Din fericire pentru Carmen, în urma controlului la medicul oftalmolog, veștile pe care le-a primit creatoarea de conținut au fost optimiste. Chiar dacă situația ei va fi sigură abia după sosirea rezultatelor analizelor, specialistul este de părere că nu sunt motive să își facă griji.

Vedeta a recunoscut pentru fani că este ipohondră, iar lucrul acesta o face să nu aștepte prea mult timp până să ajungă la doctor pentru o problemă aparent gravă.

În urmă cu aproximativ două săptămâni, vedeta a mărturisit fanilor diagnosticul dat de doctori și a povestit ce trebuie să facă pentru a se însănătoși. Ea spunea că suferă de gastrită cronicizată, de pe urma helicobacterului. O boală care se manifestă prin dureri abdominale puternice, arsuri gastrice și scăderea în greutate.

Influencer-ul era nevoită să respecte un regim foarte strict și să elimine zahărul, îndulcitorii, prăjelile, conservele și mâncarea picantă din alimentație.

„Partea bună este că o să am o dietă destul de sănătoasă și nu mă mai îngraș. Nu am voie pâine, nu am voie zahăr și o să fie bine.”, spunea atunci Carmen Grebenișan.