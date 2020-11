Carmen de la Sălciua, un nou scandal. Cu cine se ceartă acum

Carmen de la Sălciua este implicată într-un nou scandal. De data aceasta se ceartă cu Puiu Codreanu. Carmen de la Sălciua a lansat de curând un colaj de muzică de petrecere în care a luat decizia să cânte și melodii ale altor artiști pentru a fi pe plac fanilor săi.

Carmen de la Salciua l-a supărat pe cel mai mare cântăreț din Banat. De ce a ajuns să țipe acesta la ea

Carmen de la Salciua a intrat într-n nou scandal după ce a lansat un colaj de muzică de petrecere în care a hotărât să cânte melodii de la mai mulți cântăreți de muzică de peterecere, scrie wowbiz.ro. Unul dintre aceștia s-a supărat, nu i-a convenit să audă că frumoasa cântăreață îi cântă meodia.

Astfel, dacă Nicolae Guță sau alți cântăreți nu au avut nicio problemă cu faptul că artista Carmen de la Sălciua le cântă melodiile, unul dintre cei mai apreciați cântăreți de muzică populară din Banat, Puiu Codreanu, s-a supărat foarte tare.

Puiu Codeanu a țipat la Carmen de la Salciua

Puiu Codreanu a sunat-o imediat pe Carmen de la Sălciua și, fără să stea la alte discuții i-a cerut artistei, cu o voce răstită, să elimine melodia cu pricina, amenințând-o pe cântăreață cu un proces.

”Puiu Codreanu nu a fost tocmai amabil cu Carmen de la Sălciua când a văzut că melodia lui a fost inclusă pe un colaj de muzică de petrecere. Ba chiar a făcut scandal, nu a vrut să discute nimic despre subiect. Culmea este că, înainte, i se ceruse voie pentru ca piesa să fie inclusă în colaj și își dăduse acordul de principiu”, a spus un apropiat al cântrețului bănățean, Puiu Codreanu.

Carmen de la Salciua s-a conformat

Astfel, Carmen de la Sălciua a fost nevoită să renunțe la piesa respectivă, cerându-și scuze în fața fanilor ei. ”Bucuria mea este tot mai mare cu fiecare piesă pe care o postez și, din dorința de a face cât mai multe pentru voi, cei care mă iubiți, am înregistrat și o piesă care aparține unui coleg, Puiu Codreanu, și anume ultima piesă din ultimul colaj pe care l-am postat pe contul meu de Youtube.

Din păcate, nu am ajuns la un acord cu acesta în privința drepturilor de autor, drept pentru care am fost nevoită să elimin acea piesă din colaj. Rămâne pentru voi, în continuare, piesa lui Nicolae Guță pentru care am primit un acord fără nicio pretenție de la cei care dețin drepturile de autor”, a anunțat Carmen de la Sălciua.

Carmen de la Salciua va lansa un videoclip cu Karym

Pe de altă parte, Carmen de la Sălciua și Karym vor lansa, în curând, noua lor piesă, cei doi cântăreți fiind de-a dreptul încântați de videoclipul pe care l-au făcut. ”Sper să aibă succes la fel de mare ca și melodia cântată cu Jador”, a spus Carmen de la Sălciua la filmările clipului.