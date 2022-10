Carmen de la Sălciua și soțul, lună de miere pe lux. Primele imagini din vacanța exotică. FOTO

Carmen de la Sălciua a avut parte de momente deosebite. Aceasta s-a căsătorit recent cu alesul inimii, iar acum se află în luna de miere. Fanii cântăreței de muzică de petrecere sunt extrem de bucuroși pentru bruneta care în sfârșit și-a găsit marea dragoste. Solista a continuat să creadă în iubire și după mariajul eșuat alături de Culiță Sterp. Iată cum se distrează în vacanță alături de actualul soț!

Carmen de la Sălciua se bucură de cele mai frumoase clipe. Aceasta nu a renunțat să spere la partenerul pereche, iar după un divorț scandalos iată că și-a găsit iubirea vieții. Cântăreața de muzică de petrecere s-a căsătorit pentru a doua oară, iar acum a plecat rapid în luna de miere.

Carmen și Marian Corheș au plătit o sumă impresionantă pentru un sejur în țările calde. Cei doi au hotărât să plece în Punta Cana pentru amintiri de neuitat. Artista i-a ținut la curent pe fani și le-a arătat câteva imagini din destinația care urmează să le fie casă pentru următoarele zile.

Resortul la care sunt cazați este ideal pentru astfel de vacanțe. Soții s-au logodit la începutul acestui an în timpul unei vacanțe în Dubai, iar nunta a avut loc în secret pe 12 octombrie. Solista a explicat că își dorește să fie un eveniment intim de care să se bucure doar alături de familie și prietenii apropiați.

„Anul acesta eu am foarte multe evenimente și nu știu cum ne vom sincroniza să facem, dar îmi doresc să facem cununia religioasă întâi și abia după nuntă, la anul, când o să am eu mai mult timp liber. Ne-am gândit la o locație, avem mai multe variante în vedere, dar încă nu am luat o decizie.

Toate locațiile pe care le-am pus așa pe foaie sunt frumoase și trebuie să ne decidem. Vrem să pregătim mai multe surprize, dar despre asta voi vorbi abia în apropierea evenimentului ca să știu și să fiu sigură exact ce vom decide. Nu aș vrea să cânt eu, aș vrea să mi se cânte nu să cânt eu”, a mărturisit cântăreața, pentru wowbiz.ro.