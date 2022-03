Carmen de la Sălciua se mărită din nou?! Ce așteaptă solista din partea noului iubit EXCLUSIV

Bat iar clopotele de nuntă pentru Carmen de la Sălciua? Solista din Alba Iulia spune că bărbatul actual de lângă ea o completează. „Aștept, încă aștept o cerere în căsătorie. Făcută ca la carte, cu inel și cu tot ce mai trebuie în asemenea momente. De felul meu sunt tradiționalistă”, a dezvăluit vedeta, în exclusivitate pentru Playtech.ro.

Carmen de la Sălciua îşi pune pirostriile?

Carmen Maria Racolța, alias Carmen de la Sălciua, e sigură că va avea parte de un an extraordinar. Ea a precizat că, la 33 de ani, se simte împlinită din toate punctele de vedere și că nu exclude varianta de a fi cerută iar de soție în perioada imediat următoare.

„Oamenii au spus tot felul de lucruri despre mine. Ba că i-aș fi furat soțul unei alte femei, ba că nu știu să fac una sau alta. Nimic din toate astea nu e adevărat! Adevărat e că mă simt bine în pielea mea de câteva luni încoace. Și profesional, și sentimental”, a precizat artista, pentru Playtech.ro.

Planuri de nuntă pentru regina Ardealului

Ea spune că, de două luni, bărbatul de lângă ea, Marian Corcheș, e un om liber. Și tot de câteva săptămâni, a lăsat ea să-i scape acest mic, dar sugestiv amănunt, cei doi își fac oarece planuri de nuntă.

„Cine mă cunoaște, știe că nu-mi place să-mi fac planuri mari înainte să se întâmple anumite lucruri în viața mea. Experiența mi-a demonstrat că dacă ești ușor idealist, riști să plătești pentru asta. Dar da, recunosc, îmi fac și câteva planuri mici de nuntă. Nu vreau să grăbesc în niciun fel ce va urma, dar am discutat cu persoana iubită despre un asemenea scenariu”, adaugă Carmen de la Sălciua, pentru aceeași sursă citată.

Carmen așteaptă deja ca iubitul ei să facă primul pas

Cântăreața a dezvăluit însă și faptul că se consideră o persoană tradiționalistă. Așa că iubitul ei va trebui să parcurgă cu atenție toți pașii necesari unei cereri în căsătorie ca la carte.

„Aștept, încă aștept o cerere în căsătorie. Făcută ca la carte, cu inel și cu tot ce mai trebuie în asemenea momente. De felul meu sunt tradiționalistă. Aștept așadar să mă ceară bărbatul!”, a comentat ea cu umor situația actuală din relația sa de iubire.

Vedeta se gândește la cererea în căsătorie

Ce îi este foarte clar e faptul că nu va cânta în niciun caz la propria nuntă.

„De cântat, sigur nu voi face asta. Fiindcă vreau să mă distrez și eu, nu doar invitații. În plus, nu-i voi chema la un concert al meu, ci la nunta mea”, a arătat solista din Alba Iulia.

În schimb, celelalte aspecte sunt încă în fază pregătitoare: „Bărbatul de lângă mine are cele mai bune intenții la adresa mea. Simt asta! Ca atare, am deschis subiectul, dar nu știm încă detaliile mari, importante. Nu pot spune acum nici dacă mi-ar plăcea o nuntă mare, ca-n povești, cum se mai spune, sau una restrânsă, doar în familie. Sunt sigură că totul se va clarifica atunci când voi primi cererea în căsătorie”.

„Marian e omul care mă completează din toate punctele de vedere”

Pe de altă parte, relația dintre Carmen și Marian e una care a evoluat constant în ultimele cinci-șase luni: „Nu am vrut să apăsăm foarte tare pedala, cum se spune, până el nu a devenit un om liber, fără niciun fel de obligații față de altcineva. Nu era bine să-mi fac planuri alături de un bărbat prins într-o altă căsnicie. Din ianuarie, o dată ce divorțul s-a oficializat, pot spune însă că ne-am asumat un alt fel de relație. Suntem doi oameni maturi care știm ce vrem de la viață. Marian e omul care mă completează din toate punctele de vedere. Pentru mine e și bărbatul meu, și iubitul meu, și cel mai bun prieten! Pot discuta cu el orice. Ca atare, mă aștept la toate lucrurile frumoase din lumea asta. Din toate punctele de vedere, dar mai ales pe plan sentimental”, adaugă îndrăgita solistă.