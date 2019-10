Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp din nou împreună? Gesturile care i-au dat de gol. ”Iubirea nu moare!”

Se vehiculează că celebrul cuplu de artiști de muzică de petrecere format din Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp sunt din nou împreună. Au divorțat, dar oare dragostea i-a adus din nou împreună? Din spusele lor, nimic concret, însă gesturile i-au dat de gol.

Culiță Sterp și Carmen de la Sălciua au format un cuplu, în pofida gurilor rele, și tot așa au ajuns și în fața altarului. Iubirea s-a destrămat, căci gelozia și-a făcut loc, dar cum ce leagă Dumnezeu, omul să nu despartă, la mai bine de un an de la divorț, se vehiculează că ar fi din nou împreună. Deși nu au recunoscut încă în mod oficial, cei doi s-au dat de gol în repetate rânduri. Artiștii au petrecut timp împreună cu prietenii comuni și, mai mult, el a mers chiar la petrecerea de ziua fostei soții. Un alt gest care a făcut oamenii să creadă în împăcarea lor a fost făcut de Culiță.

În urmă cu câteva luni, cântăreața a susținut că l-a iubit și îl iubește pe soțul ei, însă nu poate trece peste infidelitate. Din spusele ei, a fost înșelată cu o altă femeie, lucru care a făcut-o să se simtă ”doar o mașină de produs, nu o soție iubită”.

„Intr-o zi, fara ca eu sa improsc pe cineva prin emisiuni… adevarul va iesi la lumina! Da! Am vrut sa divortez! Iar daca cineva in conditiile in care e inselat si in conditiile in care se simte doar o masina de produs …accepta situatia … eu il felicit personal! La emisiunile la care am fost invitata am vorbit si am confirmat doar ce deja se stia … lumea insa a sters cu buretele!”, spunea Carmen.