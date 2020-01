Carmen de la Sălciua intervine în scandalul dintre Abi Talent și Alex Velea. Ce spune despre Antonia

Scandalul dintre Alex Velea și Abi Talent a ajuns și la urechile lui Carmen de la Sălciua, care nu a putut sta deoparte de la comentarii.

Carmen de la Sălciua intervine în scandalul dintre Abi Talent și Alex Velea

Carmen de la Sălciua a intervenit în scandalul absolut monstruos dintre Abi Talent cu Alex Velea și Antonia. Aceasta l-a taxat dur pe Abi Talent spunând că ”generația nouă e o generație de roboți, idolatrizați de cei de vârsta lor” și că e inadmisibil ca cineva să jignească doi oameni cu experiență în spate precum artiștii Alex Velea și Antonia. Postare a fost făcută pe Instagram de către Carmen de la Sălciua.

”Aici sunt doua poze cu doua generații aflate intr-un scandal! Un artist cu o familie superbă, cu o nevastă superbă și cu o cariera de zeci de ani în spate, si un tânăr aspirant la o viață “super luxury “…și dispus să calce peste cadavre pentru ea!

Am fost implicată și eu in niște articole într-un scandal cu Delia …deși eu îl numesc o provocare menită sa provoace un scandal … însă nu a fost cazul pentru ca în viziunea mea artiștii cu melodiile cărora am crescut merita respectați! E inadmisibil să jignești o mamă precum Antonia …și precum oricine până la urmă …asta doar dacă nu ai primit o educație buna de acasă!

Este loc sub soare pentru toată lumea! Nu trebuie sa ne sfâșiem pentru a atrage atenția! Însă din nefericire, generația nouă e o generație de roboti …idolatrizați de cei de vârsta lor”.

Păreri pro și contra

Comentariile internauților nu au întârziat să apară, părerile lor fiind împărțite: ”Bine spus” sau, ”Îmi pare rău, Carmen, dar nici Velea nu este mai educat din punctul meu de vedere, mai ales că are 35 de ani și 2 copii…La vârstă asta trebuie să dea clasă. (…) Trebuia să meargă mai departe și să nu bage în seamă asta ar fii făcut un om mătur. Indiferentă este arma cea mai tare! Păcat că să lăsat călcat în picioare de un puști”, au fost doar câteva dintre comentariile internauților.

Scandalul dintre Alex Velea și Abi Talent, cel mai în vogă vlogger al momentului, a ținut showbiz-ul românesc cu sufletul la gură încă din primele zile ale anului 2020. Cei doi au făcut schimb de mesaje dure pe Internet.