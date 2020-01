Alex Velea pune capăt scandalului cu Abi Talent. Mărturia filmată a soțului Antoniei

Alex Velea a avut o nouă intervenție, în contextul scandalului cu Abi Talent. Artistul își dorește să pună capăt situației neplăcute, ce a izbucnit când era departe de țară, în vacanță. Abi i-a insultat familia, iar Velea a răbufnit. Au urmat foarte multe cuvinte de ocară, aruncate între cei doi. De această dată, iubitul Antoniei își dorește să le arate tuturor că nu are timp de astfel de situații negative.

Cântărețul a făcut publică o mărturie video, pe YouTube, și a oferit alte detalii despre Abi. Imaginile publicate de curând le-au atras rapid și fanilor atenția, mai ales că este vorba despre replica finală, pe care Velea a mărturisit că i-a dat-o puștiului. Mai mult, acesta se simte pregătit să depășească momentul și a subliniat că este un mare susținător al noii generații de vloggeri români.

De asemenea, și-a început mesajul printr-o serie de scuze, adresate atât fanilor, cât și familiei, pentru limbajul pe care l-a folosit în ultima perioadă, pe rețelele sociale. „Am fost provocat, am fost atras în treaba asta”, a mărturisit Alex Velea, legat de scandalul cu Abi. Lucrurile degeneraseră mult prea tare, din punctul de vedere al lui Velea. De aceea, a vrut să îngroape securea războiului dintre el și vloggerul de 19 ani.

„Am văzut un story pe care l-a făcut. Era despre mine. Am zis să nu-l sun. Știam ce fel de om e. L-am mirosit repede. Am așteptat să-l văd față în față, poate își schimbă puțin părerea. Am încercat să trec cu vederea acest episod. M-am întrebat de unde are tupeul să vorbească așa cu mine. Eram la un eveniment și, la plecare, l-am văzut pe Abi. Nu aveam cum să nu-i zic ceva. M-am dus la el. I-am zis: vezi că ai vorbit prost de mine.