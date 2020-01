Carmen de la Sălciua, în culmea fericirii. A anunțat chiar ea pe toată lumea. S-a întâmplat după 13 ani

Cramen de la Sălciua a făcut un anunț pe Instagram, care a primit mii de aprecieri și sute de mesaje din partea Internauților. Artista a împlinit nu mai puțin de 13 ani de carieră și a vrut ca toți să știe asta!

Carmen de la Sălciua, în culmea fericirii

Carmen de la Sălciua este în culmea fericirii. Artista se mândrește cu peste un deceniu de carieră și le mulțumește fanilor pentru susținerea necondiționată.

”Am vrut întotdeauna sa fiu o femeie care muncește pentru tot ce își dorește sa aibă! Munca, talentul și felul in care am fost crescută m-au înnobilat! Sunt mândră de tot ce am făcut pana acum … și nu degeaba scriu asta. … Fac asta pentru ca tocmai azi am realizat ca se împlinesc 13 ani de cariera! Sute de miri, mii și mii de oameni pe care i-am făcut fericiti prin tot ceea ce am primit de la Dumnezeu! Vă mulțumesc … ca m-ați ținut in vârf, că mi-ați dat putere și curaj atunci când au fost momente grele și ca v-ați bucurat alături de mine atunci când am atins apogeul! E al 13-le-a an, …. dar pentru mine cifra asta e doar un număr … și poate fi chiar norocos! Cine știe? Doamne ajută! Vă multumesc!”

Cine este Carmen de la Sălciua

Carmen Maria Racolța s-a născut la data de 2 octombrie 1988, în Sălciua de Jos, România. Este cunoscută publicului sub numele de scenă Carmen de la Sălciua, fiind o cântăreață și textieră de manele și muzică de petrecere. Artista și-a pus bazele carierei alături de o formație cu care cânta la diverse evenimente private, iar începând cu 2017 se afirmă la nivel național, devenind una dintre cele mai succes cântărețe ale genului. Majoritatea pieselor sale au ajuns pe primul loc în topul YouTube Trending România și au strâns milioane de vizualizări, fapt care i-a adus renumele de „Regina YouTube-ului”. Cea mai de succes piesă a sa, și anume, „Dansez prin ploi”, a ocupat locul 1 în topul celor mai populare videoclipuri din România, timp de 2 săptămâni consecutiv, adunând până în prezent peste 56 de milioane de vizualizări. Mai mult decât atât, relația sa amoroasă cu interpretul de muzică de petrecere Culiță Sterp a fost intens discutată de tabloidele din România.