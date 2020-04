Ce fel de bărbat caută Carmen de la Sălciua. Nu vrea să fie sărăc

Carmen de la Sălciua este în căutarea unui bărbat sau doar vine cu dezvăluiri picante pentru fanii ei? Ce dorește vedeta de la viitorul său partener? Cum trebuie să fie și ce calități ar vea să aibă?

Ce fel de bărbat caută Carmen de la Sălciua?

Carmen de la Sălciua are un succes garantat pe partea profesională, dar se pare că soarele nu vrea să-și facă apariția și în viața sa amoroasă. După împăcări și despărțiri furtunoase de Culiță Sterp, aceasta a încercat între sincope să-și facă o relație cu un alt bărbat. Din păcate, nu a fost să fie nici de data aceasta. Dacă fratele solistului are noroc, găsindu-și o parteneră în cadrul show-ului Puterea Dragostei, artistul e fix la polul opus.

Cu toate astea, Culiță se concentrează pe cariera sa, scoate hit-uri pe bandă rulantă și abia are timp să respire din cauza contractelor multe care i-au bătut la ușă până de curând. Odată cu pandemia de coronavirus anunțată, printre cei care au avut cel mai multe de suferit s-au aflat și artiștii, care au fost nevoiți ca până la finele crizei sanitare să renunțe la orice eveniment.

Cum a motival răspunsul său categoric?

„Mi-ar plăcea ca omul de lângă mine să aibă aceeași situație ca și mine! Și nu pentru mine! Pentru egoul lui, pentru a evita anumite discuții! Un bărbat dacă e mai slab financiar decât o femeie va începe să aibă frustrări pe care de cele mai multe ori femeia nu le va putea controla! Oricât l-ar asigura că situația sta sub semnul iubirii, el va simți nevoia să intre în competiție cu ea! Mie personal îmi plac acele cupluri în care nimeni nu e parazit pe spatele nimanui! Sa exista un echilibru in gandire, in perceptii, in idealuri”

Carmen de la Sălciua