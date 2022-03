Carmen de la Sălciua, de nerecunoscut. Și-a schimbat look-ul total și pare că a întinerit

Carmen de la Sălciua, de nerecunoscut. Frumoasa artistă și-a schimbat din nou look-ul și pare că a întinerit. Fanii câtăreței au remarcat imediat schimbarea și au felicitat-o. Carmen este extrem de fericită de modul cum arată și a postat imaginile pe rețelele de socializare.

Carmen de la Săciua și-a schimat total look-ul. Acum este de nerecunoscut

Artista în vârstă de 33 de ani a făcut furori pe contul său de Instagram după ce le-a prezentat fanilor noua sa schimbare de look. Frumoasa artistă este în contact permanenet cu urmăritorii săi și îi ține la curent cu tot ce se întâmplă în viața ei.

În ultima vreme, cântăreața și-a făcut mai multe schimbări de coafură, însă ultima dintre ele pare că o avantajează cel mai mult. Carmen Maria Racolța a trecut de la părul scurt și șaten, la lung și brunet, iar acum a ales un nou mod de a-și aranja părul. Culoarea este și ea diferită față de cele cu care i-a oboișnuit până acum pe prientenii săi virtuali.

Carmen de la Sălciua a postat recent o fotografie, pe contul său de Instagram, în care apare cu părul scurt și vopsit într-o nuanță de castaniu deschis. Regina Ardealului a scris la descriere mesajul: „Nu am stat degeaba! Mi-am împrospătat culoarea la păr!”, semn că în ultimele zile nu a mai fost atât de activă pe rețelele de socializare așa cum își obișnuise fanii.

În doar o oră de la postare, a strâns mai bine de 3.000 de aprecieri, iar reacțiile pozitive nu au întârziat să apară. Fanii artistei s-au arătat extrem de încântați de noul look al vedetei și i-au trimis mesaje admirative.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Carmen de la Sălciua (@carmendelasalciua)

Luna și schimbarea de look pentru Carmen de la Sălciua

În urmă cu mai bine de o lună, Carmen de la Sălciua și-a luat din nou fanii prin surprindere, când a apărut într-o fotografie cu părul lung și brunet.

„Oare de câte ori trebuie să mă mai fac blondă ca să realizez că brunetul mă reprezintă? Și voi faceți de-astea? New look. In Love with my hair”, a scris frumoasa cântăreața la descrierea imaginii.

Artista nu a precizat, dar cel mai probabil era vorba de o perucă pe care a ales să o poarte. Acest lucru nu a contat pentru admiratorii ei, care i-au transmis nenumărate complimente pentru look-ul ei impecabil.

„Îți stă foarte bine cu această culoare”, „Ești perfectă așa brunetă”, „Ești top oricum”, „Am spus că brunetă îți stă mai bine”, „Cea mai frumoasă femeie” sau „Zici că ești păpușă Barbie.”, au fost doar câteva dintre reacțiile oamenilor din mediul online.