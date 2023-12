Carmen Brumă, foc și pară după ce a fost amendată pe nedrept în București: ”Mi-au scris să am grijă pe viitor”

Carmen Brumă trage un semnal de alarmă cu privire la problemele existente la sistemul de plată a parcării prin SMS, după ce vedeta a primit o amendă, în ciuda plății efectuate conform regulamentului. Incidentul s-a petrecut într-o parcarea din zona Nerva Traian, acolo unde partenera de viață a prezentatorului Mircea Badea a avut parte de o surpriză neplăcută, atunci când s-a întors la mașină.

Într-un mesaj postat pe rețelele sociale, Carmen Brumă a relatat experiența sa neplăcută legată de plata parcării. Vedeta a povestit că a achitat suma corespunzătoare timpului de staționare prin SMS și a primit confirmarea plății. Până aici, nimic anormal. Ei bine, la întoarcerea la mașină, ea s-a trezit cu o amendă în parbriz, pe motiv de neplată. În încercarea de a clarifica situația, Carmen Brumă a transmis o dovadă a plății și a primit un răspuns din partea autorităților prin care i-a fost anulată amenda.

„Am update la subiectul cu amenda de parcare. Acum câteva zile m-am enervat pentru că am lăsat mașina într-o parcare publică unde puteai plăti prin SMS. Am plătit înainte de a mă da jos din mașină.

Am primit mesaj de confirmare că am plătit parcarea. Și ce să vezi… Când m-am întors la mașină de unde aveam treabă în timpul rezervat parcării, găsesc o amendă că nu am plătit parcarea.

Am trimis mail cu dovezile că am plătit parcarea. Apoi am primit răspuns prin care mi se spunea că se va face o analiză. Au revenit cu mail și au anulat amenda”, a povestit Carmen Brumă.