Carmen Brumă dă cărțile pe față, despre pozele incendiare din zăpadă. “Am luat-o razna”

Recunosc ca nu am fost niciodata buna la calcule dar daca o poza cu mine in costum de baie pe zapada primeste peste 3500 like uri si una cu mine imbracata in costum de sport, pe aceeasi zapada😉, aproximativ 2000, rezulta ca va plac cele din prima categorie 😉! Stiu, stiu , „eruditii” de pe insta/fb care se uita doar la Discovery si Mezzo sunt oripilati de „expunerea” mea, ca doar eram un fel de Marie Curie si acum am luat-o razna 😜. Ce chestie, sa vinzi programe prin care poti sa-ti modelezi corpul si sa le promovezi expunandu-l pe-al tau, autorul acestora!!! Cine a mai pomenit asa ceva?!!! 🙈 www.carmen-bruma.ro Link in bio sau pe story! #supersiluetadeplajabycarmenbruma