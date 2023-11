Carmen Brumă a dezvăluit ‘accesoriul care nu trebuie să lipsească niciunei femei’: ‘Să fie în trusa ta de feminitate’ VIDEO EXCLUSIV

La vârsta de 46 de ani, fără doar și poate Carmen Brumă le poate da clasă multor domnișoare de 20 de ani, asta pentru că are un aspect fizic de invidiat. Orice apariție a sa lasă lumea cu gura căscată și pe bună dreptate! Vedeta duce un stil de viață sănătos și reușește să se mențină într-o formă maximă.

Ori de câte ori o vedem, lui Carmen Brumă nu îi lipsește rujul roșu. Partenera lui Mircea Badea a dezvăluit, în exclusivitate pentru Playtech Știri, motivul pentru care preferă buzele roșii.

Mereu arată țiplă, ca scoasă din cutie, iar pentru a arăta impecabil este nevoie de puțin efort. Pentru ca machiajul său să fie unul perfect, Carmen Brumă se ocupă singură de acest aspect, nu apelează la profesionaliși, menționând că nevoia a învățat-o să se machieze singură.

“Nu aș spune că este o pasiune, ci o necesitate. Îmi place să mă machiez, îmi place să fiu foarte rapidă atunci când încerc să corectez natura. Am învățat de-a lungul timpului, iar prin natura meseriei am lucrat cu foarte mulți specialiști și am luat de la fiecare ce mi se potrivea.

Am furat meserie, iar în acest moment, în 80%-90% dintre situații, mă machiez singură. Nevoia te învață… Lucrul ăsta necesită timp – să vină cineva să te machieze – și atunci prefer să economisesc timpul. Inclusiv în situațiile publice foarte importante, reușesc să mă machiez singură. Nu întotdeauna, dar în 90% din cazuri”, ne-a declarat Carmen Brumă.