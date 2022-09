Carmen Brumă a dat lovitura cu dietele pentru slăbit. „Zeci de mii de femei au achiziționat până acum programele mele”. Interviu EXCLUSIV

Carmen Brumă a dat lovitura cu dietele pentru slăbit. Partenera lui Mircea Badea câștigă bani frumoși din programele pe care le-a lansat în urmă cu ceva ani. Angrenată și în două proiecte TV la Antena 1, aceasta este totodată și mamă cu normă întreagă. Ea e cea care duce și ia copilul de la școală și merge cu el la diverse activități. Într-un interviu exclusiv pentru Playtech.ro, Carmen a mai mărturisit cât e de matinală, mai precis se trezește la 5.30 pentru a reuși să facă și sport.

Cum a fost pentru tine vara care s-a încheiat? Din punct de vedere profesional, dar și personal?

Carmen Brumă: A fost o vară foarte reușită atât din punct de vedere personal, cât și profesional. Am reușit să merg împreună cu Vlad în mai multe vacanțe, am filmat două sezoane noi și spectaculoase din emisiunile Medicool și Hello Chef, am susținut câteva workshop-uri pentru turiștii români din Bulgaria .

În ce proiecte ești angrenată?

Pe lângă programele mele de slăbit și transformare corporală disponibile pe site-ul meu și proiectele din online, fac parte ca host din două proiecte de televiziune care-mi plac foarte tare și care se potrivesc foarte bine cu mesajul meu public. Medicool și Hello Chef se difuzează în fiecare weekend la Antena 1.

Cât de mult te documentezi pentru emisiuni?

Atât cât e nevoie pentru ca subiectele care apar în emisiune să fie clare, să lămurească diverse controverse, să ofere niște răspunsuri coerente și să fie exprimate într-o formă accesibilă și atractivă pentru public.

Cum decurge o zi obișnuită din viața ta?

În perioada asta mă trezesc la 5.30, îl duc pe Vlad la școala, fac sport, apoi filmări sau alte activități unde trebuie dus copilul.

Cât timp faci sport pe săptămână?

În medie de 5- 6 ori, câte 30-40 min.

Cam câte femei apelează la tine lunar pentru programul de diete?

Programele mele în număr de șase pot fi achiziționate de pe siteul meu, și oferă un plan alimentar concret, reguli de personalizare, antrenamente video pentru acasă filmate integral de mine, nu linkuri de pe youtube și rețete. Sunt onorată că zeci de mii de femei au achiziționat până acum programele mele și continuă să o facă, semn ca ele sunt eficiente si accesibile.

„Există și niște limite pe care le negociem”

Cine-l duce pe cel mic la școală?

Eu.

Ce fel de mamă esti? Foarte dură sau mai permisivă?

Încerc să nu fiu într-un sigur fel, ci adecvată situațiilor astfel încât copilul să înțeleagă că are libertate, dar există și niște limite pe care le negociem astfel încât săa fie acceptabile pentru toată lumea.

Are vreun program strict? Interdicții?

Are un program cu reguli pe care le respectă în proporție de 80% din timp.

Ce te vezi făcând peste…zece ani?

Călătorind prin lume în toate locurile în care mi-aș fi dorit să merg și nu am apucat și eventual filmând o emisiune despre obiceiuri culinare, stiluri de alimentație, rețete anti ageing din diverse colțuri ale lumii.