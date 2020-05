Carmen Avram, propuneri fără precedent, la Bruxelles. Cum îi va afecta pe agricultorii români

Carmen Avram a postat un mesaj pe Facebook care i-a luat prin surprindere pe fermierii și agricultorii din România. Europarlamentarul PSD a vorbit despre cum va arăta agricultura în următorii 10 ani în Uniunea Europeană. Bugetul pentru această perioană este de un trilion de euro.

Carmen Avram a vorbit despre cum va arăta agricultura în UE în următorii 10 ani

Potrivit europarlamentarului PSD, Comisia Europeană urmează să anunțe în cursul zilei de miercuri strategia pentru biodiversitate și strategia ”farm to fork” (de la fermă la furculiță). Carmen Avram susține că, potrivit Strategiei pentru biodiversitate, până în 2030 ar urma ca 30 la sută din suprafața terestră și cea marină vor trebui puse sub protecție. În plus, va trebui redusă poluarea din aer apă și sol și realizată plantarea a 3 miliarde de copaci.

Strategia ”Farm to fork”, a mai declarat Avram, presupune un nou model verde în agricultură: reziduriile din agricultură să fie reciclate, până în 2030 să fie reduse la jumătate pesticidele și medicamentele la animalele de fermă, iar nu mai puțin de 25 la sută din totalul suprafeței UE ar urma să fie plantat cu culturi ecologice.

”Buget de 1 trilion de euro până în 2030”

”Comisia Europeană anunță un buget de 1 trilion de euro până în 2030. Greu de pravăzut impactul asupra agriculturii noastre și asupra agriculturii europene. Începând de azi 20 mai ne lansăm într-o călătorie spre necunoscut. Ne schimbă cu totul modul în care facem agricultură azi. În agriculturăă vor fi provocaări mari, dar vor fi și oportunități foarte mari. Depinde doar de noi cum alegem”, a declarat Avram într-o dezbatere pe Facebook.