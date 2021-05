Care sunt, de fapt, cele mai bune icre de pește

Icrele trebuie să se afle neapărat în meniul iubitorilor de pește, dar în special se regăsește la evenimente pe diverse platouri de la începutul mesei. Care sunt cele mai bune icre de pește și ce trebuie să știi dacă iubești să le consumi?

Icrele de pește sunt de neînlocuit pentru unii. Majoritatea le preferă simple, pe o tartină și cu puțină lămâie sau ceapă. În timpul acesta alții nu vor nici măcar să audă de ele, dar gusturile nu sunt discutabile. Icrele sunt o gustare răcoroasă și în majoritatea cazurilor le găsim pe platourile de antreu de la diverse evenimente.

Cel mai bine le stă celor de crap pe o felie de lămâie, ca în bucătăria de odinioară, pe o masă cu multe alte produse tradiționale românești. Dar nu trebuie să te oprești aici, pentru că ai multe alte opțiuni la dispoziție.

Icrele sunt ovulele nefecundate ale peștilor care se recoltează de obicei în ultima fază a maturației fiziologice. Ele poartă numele comun cu peștele din care provin precum cele de: crap, caras, știucă, heing, macrou, cod, morun, nisetru.

Icrele de somon se găsesc în magazine ca icre roșii sau icre de Manciuria, iar cele negre sunt denumite drept caviar – o delicatesă. Majoritatea sunt extraordinare pentru consum, în afară de cele ale unor specii de pești ca: mreana, somnul pitic și mihaltul, care în mod natural produc icre cu efect toxic pentru om.

Intoxicația cu icre nu este gravă pentru că se manifestă doar prin: greață, diaree și/sau dureri de cap. Este recomandat totuși să te limitezi la variantele menționate mai sus pe care le poți mânca în voie fără să-ți faci griji.

Valoare per

Calorii (kcal) 204

Lipide totale 8 g

Lipide saturate 1,9 g

Lipide polinesaturate 3,4 g

Lipide mononesaturate 2,1 g

Colesterol 479 mg

Sodiu 117 mg

Potasiu 283 mg

Carbohidrați 1,9 g

Fibre alimentare 0 g

Proteine 29 g

Vitamina A 303 IU Vitamina C 16,4 mg

Calciu 28 mg Fier 0,8 mg

Vitamina D 0% Vitamina B6 0,2 mg

Vitamina B-12 11,5 µg Magneziu 26 mg

„Salata de icre nu este nici pe departe o mancare usoara. Sigur ca ele contin o cantitate mare de acizi grasi polinesaturati, care, se stie, protejeaza impotriva diabetului, obezitatii, bolilor vasculare si dislipidemiilor. Cu toate acestea, cantitatea mare de grasimi din icre nu este potrivita pentru persoane cu exces ponderal. Pe langa aceasta, modul de preparare presupune amestecul cu o cantitate mare de ulei vegetal.

Astfel, salata de icre, in special cea cumparata de la supermarket este foarte bogataiin grasimi vegetale si polinesaturate. Excesul de grasimi vegetale este la fel de nepotrivit ca si excesul de grasimi animale. Totodata, salata de icre „de cumparat” contine si cateva E-uri, cum ar fi E 200 – acid sorbic, care prelungeste perioada de utilizare a produsului si E 211 – benzoat de sodiu, bacteriostatic si fungistatic care imbunatateste gustul. Benzenul este cancerigen in cantitati mari si consumat in mod constant. Este greu sa evaluam cantitatea de „E-uri” pe care le consumam din alimentele cumparate, aproape toate evident conservate”

