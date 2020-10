Care sunt cele mai sigure mașini din lume. Specialiștii au stabilit topul

Specialiștii în auto-moto au stabilit care sunt cele mai sigure mașini din lume. Cele mai sigure mașini existente la momentul actual pe piața auto sunt Volkswagen Golf, Audi Q7 și Q8 și Ford Puma. Topul celor mai sigure mașini din lume este alcătuit din 10 modele de mașini.

Acestea sunt cele mai trei sigure mașini din lume. Ce model oferă 99% protecție pentru pasageri

Topul celor mai sigure mașini din lume a fost alcătuit de către specialiști în urma notelor primite la testele Euro NCUP, scrie stiridinlume.ro. Astfel, pe această listă se regăsesc 10 modele de lamai multe mărci, acestea fiind cele mai sigure în urma testelor de siguranță.

Siguranța în trafic este unul dintre cele mai importante criterii după care ar trebui să ne ghidăm atunci când intenționăm să ne cumpărăm o mașină ți nu prețul acesteia, așa cum se întâmplă în cele mai multe cazuri la noi în țară.

Euro NCP testează mașinile în privința siguranței

Autoturismele care oferă cea mai mare siguranță în trafic și, implicit, în caz de accidente au fost alese după ce acestea au fost testate de Euro NCAP, entitatea care verifică siguranța mașinilor pe continentul european.

Astfel, potrivit topului celor mai sigure mașini din anul 2020 se regăsesc modele de la Volkswagen Golf, Audi, Ford, Tesla, Porsche, Skoda Octavia, Mazda, BMW, Mercedes-Benz și Volvo.

Modelele cu cele mai mari note la testele Euro NCAP

Volkswagen Golf

1. VW Golf. A opta generație a modelului Volkswagen Golf n-a dezamăgit nici anul acesta. Noul hatchback a obținut 5 stele pentru siguranța pe care o oferă. În plus, Golf este primul model Volkswagen care foloseste tehnologia V2X (vehicle to vehicle, vehicle to infrastructure), ce permite autoturismului să primească alerte legate de posibile accidente.

Audi Q7 și Q8

2. Audi Q7 și Q8. Ambele modele de la Audi au făcut față cu brio testelor de siguranță, primind fiecare câte 5 stele, potrivit Euro NCAP.

Ford Puma

3. Ford Puma este un model construit în România. Euro NCAP spune că nu dezamăgește și că merită 5 stele la capitolul siguranță.

Tesla Model X

4. Tesla Model X. Inginerii de la Euro NCAP sunt impresionați de modelul electric Tesla Model X. Acesta a obținut un rating de 94% în ceea ce privește siguranța. Pentru pasagerii adulți, Model X oferă o protecție de 98%, ceea ce îl face unul dintre cele mai sigure modele care au trecut de testele de siguranță.

Porsche Taycan

5. Porsche Taycan. Noua vedetă germană este marea surpriză a lui 2020. Pe lângă design-ul impresionant, prima mașină electrică de la Porsche a primit și cele 5 stele pentru siguranță la testele Euro NCAP.

Skoda Octavia

6. Skoda Octavia, modelul producătorului din Cehia a încheiat sesiunea de teste de siguranță cu 5 stele. În plus, Skoda Octavia a primit de la inginerii de la Euro NCAP un calificativ de 92% pentru protecția adulților și 88% pentru protecția copiilor.

BMW X5

7. BMW X5 (G05) este pur și simplu „blindat“ cu toate sistemele de siguranță menite să-i protejeze pe pasageri, dar și pe petoni. Modelul nemțesc a primit 5 stele pentru siguranță. Totuși, inginerii Euro NCUP au criticat airbagul pentru genunchi al șoferului, deoarece acesta nu a funcționat cum ar fi trebuit în toate scenariile.

Mazda CX-30

8. Mazda CX-30 aintrat în topul celor mai sigure mașini din lume, după testele efectuate de Euro NCAP. Mazda CX-30 este noul crossover subcompact introdus între modelele CX-3 și CX-5, de către japonezi. Acest model a obținut un calificativ de 99% pentru protecția adulților.

Mercedes-Benz GLB

9. Mercedes-Benz GLB a părăsit testele de siguranță realizate de Euro NCAP cu 5 stele.

Volvo XC90 Facelift

10. Volvo XC90 Facelift nu a fost încă testat de cei de la Euro NCAP, însă specialiștii susțin că acesta va trece cu brioe testele de siguranță Euro NCUP.