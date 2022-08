Care sunt cele mai periculoase zone de scăldat de pe plajele din România. Aici, riscul de înec e mare

Cele mai periculoase zone de scăldat de pe plajele din România! Din păcate, în fiecare vară, Marea Neagră își ia partea sa de victime. Datele statistice arată că, de la an la an, numărul celor care se îneagă în Marea Neagră crește. Fie din cauza valurilor extrem de mari, fie din neglijență, astfel de accidente dramatice se întâmplă. Numai ieri, într-una din stațiunile de pe litoral s-au înecat nu mai puțin de patru persoane, printre care și un salvamar. Motivul dramei, marea agitată și inconștiența celor care nu țin cont de recomandările salvamarilor. Deși majoritatea sunt semnalizate, și există echipe de salvamari, Marea Neagră are unele din cele mai periculoase zone de scăldat. Este extrem de important să fim atenți. Peste tot, în aceste zone, riscul de înec este mare.

Atenție la neatenție! Care sunt cele mai periculoase zone de scăldat de pe plajele din România?

Există o vorbă în rândul marinarilor cu experiență care spune că „Marea, pe cât de frumoasă, pe-atât de ucigătoare este!”. Din păcate, realitatea acestor zile ne dovedește câtă dreptate există în aceste vorbe.

De cele mai multe ori, cazurile de înec pe litoralul romțnesc se întâmplă, fie marea agitată, fie inconștiența celor care nu țin cont de recomandările salvamarilor.

Dacă unii își închipuie că pot dovedi marea, mai ales când este agitată se înșeală. Peste tot pe litoralul românesc, există cele mai periculoase zone de scăldat de pe plajele din România.

Una din aceste zone se află în Mangalia, mai exact între digul de nord și cel sudic. Zona despre care vorbim este plină de curenți puternici, mai ales în această perioadă, iar salvamarii recomandă aventurierilor să nu încerce să înoate aici.

O altă zonă care poate intra în categoria de cele mai periculoase zone de pe plajele din România, este și în celebra stațiune Olimp. Salvamarii de aici spun că Aplin-Devos este locul unde este cel mai riscant să te aventurezi să înoți, chiar dacă ești inotător experimentat.

Aici, riscul de înec e mare

Alte astfel de zone periculoase, unde riscul de înec este mare, se mai găsesc în Eforie, sau în Costinești. La fel și în Mamaia și Constanța, unde pericolul este mai ales în zona digurilor, spun salvamarii experimentați. În cele ce urmează aveți și o listă cu cele mai periculoase zone de pe plajele din România:

Mangalia – zona dintre digul de nord şi sud

Olimp – zona Alpin-Davos şi zona de la gardul vilei prezidenţiale până la Meduza

Neptun – zona La Steaguri

Costineşti – zona digurilor şi în dreptul restaurantului Marea Neagră

Eforie – zona Belona – Port, Belona Sud, debarcader şi zona Acapulco

Mamaia – zona digurilor

Constanţa – Zona digurilor.

Așa că, pe viitor, este bine să evitați exact aceste zone.