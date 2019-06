Care sunt cele mai bune companii aeriene: cu cine trebuie să zbori în vacanță

Serviciile oferite de companiile aeriene variază semnificativ de la una la alta. În acest context, a fost creat un clasament, ca să-ți dai seama cine ar trebui să fie în topul opțiunilor tale.

În cazul în care ți-ai dorit vreodată să vezi un top 10 companii aeriene, care are în spate un studiu elaborat cât se poate de obiectiv, acesta tocmai a ajuns online. A fost realizat de compania de cercetare aviatică Skytrax. Oficialii firmei respective și-au făcut un obicei din a oferi un premiu anual în industria aeronautică civilă.

În ediția din 2019 a decernării premiilor pentru companii aeriene, Skytrax a decis că cei de Qatar Airlines reprezintă cea mai bună opțiune în momentul în care decizi să zbori cu avionul. Deși s-ar putea să mai fi auzit lucruri bune despre Qatar Airlines în trecut, victoria din acest an, de fapt, este o răsturnare de situație. În 2018, câștigătorul a fost Singapore Airlines.

Premiile din fiecare an din industria aeronautică sunt anunțate în cadrul Expoziției Aviatice de la Paris. Ele au în spate consultarea feedback-ului din partea a peste 20 de milioane de pasageri, conform celor de la The Independent. La final, se realizează un top 10, pornind de la raportul preț-performanță, feedback-ul pasagerilor, ofertele companiilor și siguranța la bordul aeronavelor. După Qatar și Singapore, pe locul al treilea în top se află cei de la ANA All Nippon Airways. Cathay Pacific Airways este pe patru, iar Emirates închide top cinci.

„Este un moment mândru pentru compania aeriană, deoarece standardele noastre de inovare și servicii constante au stabilit punctul de referință în industria noastră”, a afirmat directorul executiv de la Qatar Airlines, Akbar Al Baker.

Tot Skytrax a anunțat topul celor mai bune companii aeriene low-cost și cel mai bun echipaj. Singapore Airlines a ocupat primul loc pentru cel mai bun echipaj de cabină, urmat de Indonezia Garuda și ANA All Nippon Airways. Clasamentele complete pentru cele mai bune companii pot fi analizate mai jos.