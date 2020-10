Care sunt alimentele care îți aduc fericirea. O să ai o surpriză mare de tot

Fără fericire nu putem face față provocărilor din viața de zi cu zi. Există multe alimente care după ce le consumi îți pot schimba starea. De exemplu unele alimente îți pot da o stare de lene, somnolență sau te fac să ii nemulțumit după ce le consumi. Pe de altă parte, sunt și alimente care îți dau energie și te fac să te simți bine.

Care sunt alimentele care te fac mai fericit

Oul îți dă o stare de bine

Oul este situat pe primul loc în topul alimentelor care te fac fericit imediat după ce le-ai consumat. Acesta aliment conține cel puțin de 13 vitamine și minerale și are doar 70 de calorii. Oul este bogat în proteine de calitate, are un gust foarte bun, îți oferă senzația de sațietate și are o mulțime de beneficii pentru organism.

Și fructele de pădure îți oferă o stare de bine

Fructele de pădure se află și ele printre alimentele care îți oferă o stare de bine. Coacăzele fiind preferatele celor mai mulți dintre noi. Aceste fructe au un gust dulce, sunt zemoase și ușor de digerat.

Chiar și o supă are aceste efecte asupra ta

Starea ta se va schimba într-una mai bună, indiferent de tipul de supă pe care îl consumi. Fie că este supă cremă sau altfel de supă, caldă sau rece, este un fel principal ideal pentru masa de prânz. Pe lângă aportul de vitamine pe care îl oferă organismului, supa este foarte sănătoasă și te hidratează.

Iaurtul te binedispune

Fiind un aliment sănătos, iaurtul este o sursă bună de proteine, minerale și vitamine. Calciul din produsele lactate este foarte bine asimilat de organism și are o mulțime de beneficii dacă îl incluzi pe lista de alimente consumate regulat.

Ciocolata neagră, o porție de fericire

Pe lângă energia de care te vei bucura după ce ai consumat ciocolată neagră, aceasta stimulează și producția de endorfine, adică hormonii euforiei, plăcerii și fericirii.

Fructul pasiunii se află printre alimentele care aduc buna dispoziție

Fructul pasiunii este un aliment hrănitor, cu un conținut ridicat de antioxidanți, vitamina A, C și E și pe lângă toate aceste beneficii, ajută la întărirea imunității și te ferește de îmbătrânire.

Avocado

Bogat în Omega 3, vitamine și minerale, avocado este considerat un fruct minune. Datorită texturii fine și cremoase, avocado este un fruct versatil, care își merită locul în topul alimentelor ce aduc fericirea, potrivit sodelicious.ro.