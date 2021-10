Care este sarea pe care o folosesc cei mai buni bucătari din lume. De ce este mai bună decât celelalte tipuri

Ce sare folosesc cei mai pricepuți bucătari din lume? Cei pasionați de bucătărie cu siguranță știu acest detaliu care dă o aromă diferită preparatelor. De ce tocmai aceasta este mai bună decât altele?

Sarea folosită de bucătari: ce are special?

Sarea în bucate este extrem de importantă, dar în cantități potrivite. Specialiștii recomandă moderație când vine vorba despre ingredientul care dă un gust aparte preparatelor. Mai marii bucătari din lume folosesc cel mai des sarea Kosher.

Aceasta este în trend așa cum în urmă cu câțiva ani a fost sarea de mare. Cu toate astea, pe lângă tendințe sarea Kosher are multe atuuri care îi fac pe chefi să o aleagă în detrimentul altora.

Ea are o granulație mare, iar numele provine din bucătăria evreiască unde sarea era foarte importantă. Kosher este un termen care se referă la toată alimentația evreilor care era guvernată în cea mai mare parte de norme religioase.

Mâncărurile trebuiau să fie permise și preparate într-un anumit mod. Carnea trebuia să fie curățată din punct de vedere Kosher – pusă la sare și scursă de sânge. Sarea avea un rol central în tradițiile lor.

Sarea aceasta se extrage din apa de mare prin evaporare sau direct din mine, iar spre deosebire de altele de masă sau de mare are o granulație cu mai mult mare pentru că tocmai nu trece printr-un proces de rafinare.

Din acest motiv are un gust mai plin și mai curat și este aleasă de mari bucătari din lume. Specialiștii o apreciază pentru aroma moderată și pentru structura și textura ei. Ea se prinde cu mult mai ușor de ingrediente, iar pentru utilizare chefii reduc o cantitate normală la jumătate pentru un gust echilibrat.

La ce folosește?

-o reteta de peste la cuptor in crusta de sare , pentru a freca bucatile de carne inainte de marinare, la muraturi (pentru ca lipsa iodului va preveni decolorarea legumelor murate).

-o poti adauga in apa in care pui la fiert legumele sau pastele.

-o poti pune mai usor decat alte tipuri de sare pe marginea paharelor pentru cocktailuri.

-o poti folosi pentru covrigei, saratele sau paine de casa.

NU trebuie folosită la rețete de dulciuri, blaturi, prăjituri și nici spumă de albușuri pentru că structura ei groasă nu permite dizolvarea corectă și completă în timpul preparării. Dacă ești un bucătar la început de drum este de preferat să începi cu cantități foarte mici, la rețetele sărate.