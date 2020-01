Care este relația de acum dintre Vica Blochina și Victor Pițurcă. Scandalul monstru dintre ei a lăsat urme adânci

Vica Blochina vine cu noi dezvăluiri despre relația dintre ea și tatăl copilului său. Cum se înțelege copilul lor cu Victor Pițurcă și ce spune despre povestea de iubire cu fostul fotbalist?

Vica Blochina a făcut noi mărturisi despre perioada în care s-a iubit cu Pițurcă și despre viața sa, în exclusivitate la Acces Direct, conform spynews.ro. Vedeta a ales ca întotdeauna să spună fără perdea detalii despre relația pe care o are în prezent cu tatăl copilului ei. Blondina a recunoscut că ar fi un motiv pentru care acum nu-și găsește în ruptul capului un bărbat cu care să aibă o relație stabilă.

Cu toate astea, se bucură de legătura strânsă formată între Pițurcă și Edan, deși cei doi sunt despărțiți. Micuțul lor îi spune deseori mamei sale despre cât de disciplinat este tatăl lui și se bucură de timpul petrecut împreună. Mai mult decât atât, Vica a susținut că nu relația pe care o are ea cu Piți este strict pentru copil. Mai apoi, blodina a subliniat faptul că sportivul are familia sa și că ce a fost în trecut între ei va rămâne în trecut.

„Stă mult cu tatăl lui. Îmi spune că tatăl lui este foarte disciplinat, asta înseamnă că toată nebunia care a fost a trecut. Suntem destul de maturi eu și el, amândoi suntem mai maturi, încât am reușit să ne gândim doar la binele copilului. Eu nu sunt în niciun fel de relație cu Piți, totul se întâmplă doar pentru copil. Ce s-a întâmplat cândva așa a fost să fie. Plătesc în continuare pentru acest lucru, poate de aia sunt și singură, omul are familia lui, pentru că probabil am făcut rău fără să vreau”

Vica Blochina