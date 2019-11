Vica Blochina, declarații neașteptate despre relația cu Victor Pițurcă. Cum au ajuns să se înțeleagă cei doi în prezent

Vica Blochina a făcut declarații surprinzătoare despre Victor Pițurcă. Aceasta a afirmat de nenumărate ori faptul că nu s-a văzut niciodată la brațul unui bărbat în fața altarului, nici măcar la brațul celui care a făcut-o mamă. Ce a spus fosta balerină despre relația din prezent dintre ea și Pițurcă?

Vica a făcut un pas extrem de important încă din adolescență. Aceasta a plecat din sânul familiei și a venit în România, unde avea să devină o vedetă extrem de cunoscută. Cu toate că a trecut prin momente foarte grele, a reușit să simtă împlinirea atât pe plan profesional, cât și pe planul sentimental. Deși a fost o balerină de excepție, s-a făcut cunoscută odată cu relația secretă pe care a avut-o cu Victor Pițurcă.

Recent, Vica a vorbit despre cum se înțelege cu tatăl copilului său. Vedeta a mărturisit că se consideră norocoasă din acest punct de vedere, mai ales pentru că relația tată-fiu care există între Edan și Piți este una excelentă. Mai mult decât atât, se pare că al doilea moștenitor al lui Piți îi calcă pe urme, pentru că este pasionat de sport. Blondina a spus că îl sprijină în orice și-ar dori să devină, „dar să facă și carte”.

„Relaţia cu Piţi este foarte bună. Mă consider norocoasă din acest punct de vedere. Copilul chiar are tată, au o relaţie foarte frumoasă. Tot respectul pentru el şi familia lui. Îl iubesc foarte mult pe Edan. Se duce cu drag acolo. Nu m-aş vedea niciodată căsătorită. Dacă voiam, mă măritam, dar în niciun caz cu un român. Acum, cu alegerile, deşi nu am nicio treabă cu politica, am înţeles că românii nu ştiu să respecte femeia. E un calvar să fii femeie în România. Dacă încearci să scoţi puţin capul eşti înjurată, huiduită. M-a oripilat ce s-a întamplat. Bărbaţii uita că au şi ei mame. E o problemă cu educaţia”

