Care este relația actuală dintre Iulia Vântur și Salman Khan: ‘Se poartă mai frumos cu mine’

Superba blondă a dat din casă! Avem detalii noi despre relația actuală dintre Iulia Vântur și Salman Khan. După aproape zece ani de când formează un cuplu, românca se pare că încă reușește să îl uimească pe starul de la Bollywood.

Iulia Vântul a avut curajul să își transforme visul în realitate. Și-a făcut bagajele și și-a părăsit țara natală, lăsând în urmă familia, prietenii și o carieră în plină ascensiune. S-a mutat în India, unde a fost nevoită să pornească de la zero.

Acum, blonda se bucură de un succes uriaș în a doua țară care i-a devenit „acasă”, iar cea mai bună dovadă este cel mai recent videoclip lansat de ea, pentru piesa „Raat Baki”, care a strâns peste șapte milioane de vizualizări în doar 11 zile.

Clipul a fost filmat în Mumbai și în Los Angeles, SUA, câteva dintre scene prezentând-o pe Iulia Vântur într-o ipostază în care nu a mai fost văzută până acum: mânuind la perfecțiune cuțitul, sabia și armele.

„Pentru acest videoclip am filmat în continuu 24 de ore , pentru că aveam concert în Statele Unite și trebuia să terminăm repede. Scenele alb negru au fost filmate în L.A. și Mumbai. Am lucrat foarte bine împreună cu Daniel Locicero și de fiecare dată când mă duc în L.A., trebuie să am un antrenament. Noi nici nu am repetat pentru chestia asta, doar mi-a arătat ce să fac. L-am rugat frumos într-una din scene să se lase împușcat de mine”, a povestit Iulia Vântur în emisiunea lui Cătălin Măruță.