Cum au poreclit-o indienii pe Iulia Vântur. Asta spune multe despre iubita lui Salman Khan

A renunțat la viața în România, inclusiv la cariera construită în televiziune, pentru a-l urma pe bărbatul pe care îl iubește de mai bine de zece ani de zile. La început, mulți au privit cu scepticism decizia ei. Cum au poreclit-o indienii pe Iulia Vântur acum. Asta spune multe despre imaginea pe care și-a construit-o iubita lui Salman Khan printre străini.

Iulia Vântur a șocat România când a anunțat că renunță la cariera construită în televiziune pentru a se muta în India. A fost momentul în care a decis să-și pună viața personală pe primul loc și să-l urmeze peste hotare pe bărbatul alături de care trăiește o frumoasă poveste de dragoste de mai bine de un deceniu.

Fără îndoială, provocările nu au fost deloc ușoare pentru vedetă. În țară, a fost model. Ulterior, a intrat în televiziune. Se bucura de atenție din partea tuturor, iar românii îi apreciau munca și eforturile. Nu la fel s-a întâmplat și când s-a mutat în India, unde s-a lovit de prejudecăți pe fondul relației sale cu celebrul Salman Khan.

Iulia Vântur a recunoscut, în urmă cu mai mult timp, că și-ar fi dorit să rămână în umbră și să aibă parte de multă expunere în statul străin. Indienii au privit-o pe vedeta din România drept o simplă fată care voia să fure „giuvaierul” națiunii, după cum a mărturisit chiar ea.

„E o sabie cu două tăișuri. (…) Oamenii ignoră talentul tău sau lucrurile de care ești capabil și spun că e totul datorită conexiunii. Mi-a luat ani de zile să dovedesc că merit locul în care sunt, că am lângă mine un om care să mă ghideze, să mă susțină.

În ciuda tuturor vorbelor rele, Salman Khan a crezut în talentul iubitei sale încă de la început. Actorul de renume de la Bollywood a ajutat-o să își construiască o imagine frumoasă în ochii conaționalilor săi. Iulia Vântur s-a lansat în actorie și, cu ajutorul partenerului său, a reușit să își creeze și un nume în industria muzicală.

În prezent, fosta vedetă de televiziune se bucură de mare succes și a reușit să câștige încrederea străinilor. O demonstrează chiar porecla pe care o are Iulia Vântur în India, dezvăluită de „Regele audiențelor” din România, Dan Negru. Prezentatorul TV a fost plecat în concediu în India, unde a fost întrebat dacă o cunoaște pe româncă.

„Am sunat-o pe Iulia Vântur din New Delhi și i-am spus că un ghid cu care am fost la Taj Mahal, auzind că sunt din România, m-a întrebat dacă am auzit de Lula. Nu știam care Lula. Apoi, omul mi-a spus de Salman Kahn și mi-am dat seama că e vorba de Iulia. I-am povestit asta la telefon”, a mărturisit Dan Negru, pentru Unica.ro.