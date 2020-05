Care este numele adevărat al lui Lino Golden, ”fiul” lui Alex Velea.

Lino Golden este un tânăr de 22 ani, care s-a născut la Brașov, dar trăiește în București. De la vârsta de 16 ani, acesta locuiește cu Alex Velea și cu Antonia, fiind ”fiul” adoptiv al acestuia. El face parte din echipa lui Alex Velea, Golden Boy Society. Lino Golden a devenit un fenomen, datorită lui Alex Velea, fiind un artist care are o mulțime de fani. Care este numele real a lui Lino Golden?

Traseul muzical a lui Lino Golden a început pe când acesta avea doar 6 anișori. Prima dată el a descoperit violoncelul, după care artistul și-a continuat studiile muzicale cu lecții de pian.

La numai 13 ani, Lino a început să scrie versuri de rap, iar în prezent compune și produce muzică. Dintre piesele scrise de el menționăm:

Lino Golden a devenit celebru după ce a fost ”descoperit” de către Alex Velea. Drept răsplată, Lino i-a tatuat chipul pe braț. A devenit faimos cu piesa ”Panamera”, care a devenit un fenomen trap în muzica românească. Piesa are aproape 41 milioane vizualizări pe Youtube și este prezentă și în topul celor mai relevante posturi de radio și TV din țară.

În prezent interpretează o piesă alături de Jador intitulată ”Dau moda”, cu care a reușit iarăși să ajungă în centrul atenției, având în numai 2 luni de la lansare, aproape 47 milioane vizualizări pe Youtube.

În urmă cu șase ani, pe când avea 16 ani, Lino Golden cântărea 100 kilograme. De când s-a mutat la București, la Alex Velea, acesta a început să aibă un stil de viață sănătos și să facă sport, drept urmare, acesta slăbit 30 kilograme.

Recent tânărul artist a participat la reality show-ul Survivor România, însă nu a rezistat foarte mult în competiție, al doilea concurent eliminat.

„Pentru mine Survivor a însemnat maturizare, chiar dacă am stat puțin timp. Am învățat să apreciez tot ce nu am pe insulă. Mi-a plăcut foarte mult experiența asta”, a adăugat tânărul.