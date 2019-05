Care este motivul pentru care Papa Francisc a venit în România

Papa Francisc efectuează o vizită istorică în România în perioada 31 mai-2 iunie. Este al doilea Papă care ajunge în România, dar ar fi de remarcat că au trecut 20 de ani de când ultimul Suveran Pontif vizita România.

Primul cap al Bisericii Catolice care a ajuns în România a fost Papa Ioan Paul al II-lea. Se înâmpla în 1999, iar capul Bisericii Catolice era primit atunci la București de președintele Emil Constantinescu.

Era prima vizită a unui Papă al Romei într-o țară majoritar ortodoxă, iar momentul este reeditat după 20 de ani.

IMAGINI DE LA AEROPORTUL OTOPENI:

Papa Francisc a fost invitat în România de președintele Klaus Iohannis. Acesta a făcut mai multe demersuri către Vatican, iar Suveranul Pontif a acceptat, în cele din urmă, invitația.

Cele două părți au lucrat multă vreme la organizarea acestei vizite.

Presedintele Klaus Iohannis a făcut anunțul privind invitația, pentru prima dată, în 2015. Șeful statului anunța, ulterior, în 2017, că i-a retransmis Papei Francisc și invitația oficială de a vizita Romania în 2018, iar liderul de la Vatican a părut încă de atunci „foarte interesat”.

„In afara de un schimb de amabilitati protocolare care se fac cu aceste ocazii, i-am reiterat invitatia mea pe care am facut-o in 2015 cand am avut o vizita oficiala, de a vizita Romania in 2018. Am reiterat aceasta invitatie pe care am facut-o cu o saptamana inainte si in forma protocolara scrisa”

Klaus Iohannis, 2017