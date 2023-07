Care este, de fapt, diferența de vârstă dintre Olivia Păunescu, știrista Antenei 1, și soțul ei. ”Mă simt confortabil și nu am senzația că este o problemă!” EXCLUSIV VIDEO

Olivia Păunescu este una dintre figurile emblematice ale postului Antena 1, unde prezintă Observatorul de prânz. În paralel cu pasiunea pentru știri, domeniu în care activează de 16 ani, vedeta TV și-a deschis și un atelier de design vestimentar, în urmă cu 11 ani, din necesitatea de a-și face haine personalizate și de a nu mai fi nevoită să meargă la croitor să i le modifice. În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, Olivia Păunescu ne-a spus de când a devenit profitabilă afacerea cu haine, dar a făcut dezvăluiri din viața de familie, ea fiind măritată cu un om de afaceri mai în vârstă ca ea.

Olivia Păunescu este foarte discretă în ceea ce privește viața ei personală. În toamna lui 2019, Olivia Păunescu s-a căsătorit civil, iar o lună mai târziu a făcut cununia religioasă, în Dubai. Știrista a ales ca aceste evenimente să aibă loc într-un cadru restrâns, motiv pentru care au fost invitați doar membrii familiei și câțiva prieteni apropiați. Deși s-a spus că între ea și partenerul său de viață, Ștefan, ar exista o diferență de vârstă de 20 de ani, realitatea este că bărbatul este mai mare ca ea cu 14 ani.

Cum ți-ai descoperit această pasiune? Te pricepi la croitorie? Ai furat meserie de la bunica?

Și-a cumpărat o mașină mică, de casă și ne făcea nouă, așa cum se pricepea. Probabil că mi-a transmis chestia asta, pentru că ulterior, când am mai crescut, ne ducea la croitor să ne facă haine și deja eu prinsesem gustul și știam exact ce vreau, ceream și culorile și modelele și tot așa, ușor, ușor, lucrurile au evoluat și îmi făceam haine la croitor.

Când ai deschis atelierul de design vestimentar?

A fost un moment în viața mea, momentul în care m-am angajat la știri, la Antena 1, în care mi-am dat seama că am nevoie de foarte multe ținute și nu erau tocmai pe gustul meu ceea ce găseam pe piață la momentul respectiv: nici culori, nici modele, nici nu-mi complimentau corpul. Eu deja obișnuită să știu ce vreau, ce îmi vine bine și a fost un lucru firesc.

Vii doar cu idei sau te pricepi la partea de realizare?

Nu mă pricep la partea de realizare și nici nu am răbdare, nu sunt genul care să fiu migăloasă pe un lucru. La mine cumva e partea de creație, practic creez în toată viața mea, în tot ceea ce fac, dar nu sunt obișnuită cu lucrul mărunt.

Când a început să devină profitabilă afacerea? Care a fost investiția inițială?

Nu mai știu să spun care a fost investiția inițială, dar pot să spun că au fost niște ani în care practic chiar dacă am început să lucrez pentru prieteni, pentru sora mea, pentru mama mea, pentru colegele de la muncă, nu se putea numi o afacere. Proababil că după 4 ani a început să se dezvolte ca o afacere.

Care ar fi secretul relației cu partenerul tău de viață, cu soțul tău?

Când doi oameni se potrivesc și merg înainte pe același drum, cred că ăsta este ingredientul esențial: că există comunicare, că există înțelegere, că există respect, că există iubire. Sunt foarte multe lucruri care contribuie la o relație frumoasă. Cred că dacă partenerii nu se potrivesc, nu are rost să încerci.

Diferența de vârstă între voi doi este de 20 de ani? Să lămurim acest aspect.

Nu este o diferență atât de mare, plus că nu se simte această diferență. 14 ani este diferența de vârstă dintre noi doi, este o diferență, din punctul meu de vedere, firească. Mă simt foarte confortabil și nu am niciodată senzația că e o problemă, nu, în niciun caz, e firesc.

Care e mai matur în relație dintre voi doi? Și nu mă refer la vârstă.

Nu a fost dragoste la prima vedere, am fost prieteni

În ce împrejurări v-ați cunoscut? A fost dragoste la prima vedere?

Nu a fost dragoste la prima vedere, am fost prieteni. Astea sunt lucruri foarte intime, despre care nu vorbesc, dar mă rugam pentru un bărbat ca el. Și când l-am văzut, când l-am descoperit de fapt, mi-am dat seama că el este. Cum să nu-l văd?

Ai fost tentată vreodată să schimbi domeniul? Tu lucrezi la știri de 16 ani. Ai primit oferte de a trece la divertisment?

Nu am fost tentată, îmi place foarte mult ceea ce fac, indiferent că am fost reporter, indiferent că fac ceea ce fac acum, îmi place extrem de mult. Au fost foarte multe provocări și nu a fost ușor, dar sinceră să fiu, de fiecare dată am mers înainte, pentru că pasiunea a fost mai mare decât micile neplăceri să spunem.