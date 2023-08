Care este diferența dintre all inclusive și ultra all inclusive. Ce presupun ambele servicii de vacanță

Mai sunt doar două săptămâni pâncă când se va încheia vara. Însă, acest lucru nu-i împiedică pe turişti să-și mai planuiască o vacanță. În momentul în care merg în vacanță, românii iau în calcul varianta de a merge fie la all inclusive sau fie la ultra all inclusive. Foarte puțini se întreabă care este diferența dintre cele două.

Care este diefernța între all inclusive și ultra all inclusive?

În momentul în care planifici o vacanță, ți se întâmplă să auzi de termenul de all inclusive și de ultra all inclusive. Ei bine, care este diferența dintre ele?

Dacă optezi pentru o vacanță la all inclusive, vei avea în preț toate mesele principale (mic dejun, prânz, cină), băuturi răcoritoare, dar și alcoolice locale, snacks-uri, dar și băuturi și gustări în zonele de piscină ori alt bar amenajat pe plajă.

Pe lângă mâncare, vei avea acces gratuit și la piscina din locație, șezlong, umbrelă și accesorii de plajă, precum prosop, dar și acces gratuit la diferite facilități din resort, precum programe de aminație ori facilități pentru sport.

Ce înseamnă ultra all inclusive?

Cei care optează pentru o cazare ultra all inclusive, vor beneficia de toate facilitățile standard de mai sus, din pachetul all incluisve, iar pe lângă asta vei avea parte și de băuturi alcoolice și non alcoolice de import, dar și de cocktail-uri speciale locale, gustări între mese, și alte facilități ale resortului precum: spa, sporturi nautice, petreceri.

De regulă, serviciul de mai sus este oferit de locațiile care oferă servicii de 5 stele. Mai mult, turiștii pot avea posibilitatea de a servi un late dinner, cină la o oră târzie față de ora standard a mesei, dar și posibilitatea de a avea rezervare pentru cel puțin o masă la un restaurant cu meniu a-la-carte.

De asemenea, mai există și alte două tipuri de servicii precum extra all inclusive și all inclusive light. De precizat este și faptul că, opțiunile variază în funcție de fiecare țară și resort în parte. Ofertele all inclusive sau ultra all inclusive pot fi găsite în hoteluri de la 3 până la 5 stele

