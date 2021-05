Care este, de fapt, adevărul despre Albert Oprea la Survivor România: ‘Ce se vede la TV nu este 100% așa’

Consiliul de eliminare de duminică 2 mai a venit cu o lovitură puternică pentru fanii echipei albastre. Nimeni nu se aștepta la o asemenea răsturnare de situație. Sindy a fost eliminată, după ce Maria și Albert, cei doi concurenți propuși spre eliminare, au fost salvați de către votul publicului. ‘Ce se vede la TV nu este 100% așa’.

Sindy de la Războinici a făcut declarații incredibile despre Albert Oprea. Celebra atletă a dezvăluit secrete din culisele scadalului dintre Albert Oprea și Sorin Pușcașu, precum și apropierea dintre fostul favorit al publicului și Maria Chițu.

Invitată în cadrul emisiunii Teo Show de la Kanal D, Sindy a intrat prin legătură telefonică și le-a mărturisit telespectatorilor că a avut o presimțire că va pleca acasă. Cât privește conflictele din interiorul taberei Războinicilor, Sindy este ferm convinsă că Albert este vinovat pentru atmosfera tensionată din tabără, sportiva punând accent pe faptul că ceea ce se vede la televizor nu reflectă, în totalitate, realitatea:

„Am avut o presimțire că o să ies. Am realizat că oamenii, publicul, a văzut altfel tot ce se întâmpla acolo și am încercat să spun că nu tot ce se vede la televizor este așa 100%. Albert este responsabil pentru ce s-a întâmplat. Eu când am ajuns știam că fiind rezervă o să încerce unele persoane să mă dea la o parte.

Am simțit o mică presiune asupra mea. Albert s-a comportat frumos, iar eu atunci mă înțelegeam bine cu el, se concentra bine și la final, iar pe măsură ce trecea timpul am început să construiesc acel puzzle și am ajuns la vorbele colegilor mei că au avut dreptate în tot ce i-au reproșat.

După ce a tot ieșit favorit s-a relaxat și am avut niște jocuri foarte importante și se vedea că nu își dă interesul văzând că e mereu favoritul publicului.”, a declarat Sindy la Teo Show.