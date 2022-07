S-a aflat care este cea mai mică pensie militară, în 2022, din România. Chiar ministrul Apărării a făcut publică suma. Vasile Dîncu a recurs la asta pentru a demonstra că pensiile militarilor nu pot fi comparate cu pensiile speciale.

Ministrul Apărării, Vasile Dîncu, a făcut declarații, joi, despre reforma pensiilor speciale. Ministrul a spus că „s-a încercat ca de fapt după pensiile militare să se ascundă pensiile speciale, să spună că toţi suntem o apă şi un pământ, ceea ce nu e adevărat”.

Acesta a dezvăluit că pensia militară este o pensie ocupaţională, de stat, iar cea mai mică este 1.052 de lei. Nu putem să tăiem pensiile doar pentru că un om a stat 50 de ani în Armată şi are o pensie mare, a mai declarat ministrul Apărării.

Vasile Dîncu a mai arătat că diferențele de pensii din sistemul militar sunt foarte mari.

Pe de altă parte, Vasile Dîncu spune că pensiile mari ale militarilor sunt meritate pentru că spre comparație cu civilii, cadrele militare se ghidează după reguli stricte.

„Ne uităm şi la nivelul pensiilor şi la modul în care au foate calculate, dar sunt pensii care vin dintr-o carieră previzibilă, de la 14 ani, când intră în liceul militar, până la pensie, când trebuie să ştie că nu are voie să facă o serie de lucruri, nu are voie să facă afaceri în timpul vieţii, nu poate decât la 30 de ani să fie maxim căpitan, cu un salariu destul de mic, în timp ce eu, ca civil, am dreptul să fac orice”, motivează Vasile Dîncu pensiile mari din sistemul militar.