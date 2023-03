Care este cea mai mică bancnotă din lume. E chiar din România, deţinem recordul mondial

Tu știi care este cea mai mică bancnotă din lume? S-ar putea să rămâi surprins: e chiar din România. A fost introdusă în Cartea Recordurilor Guinness datorită dimensiunilor sale minuscule, având 38 mm lungime și 27, 5 mm înălțime. Află în rândurile de mai jos despre ce fel de bani este vorba și care este povestea lor.

De-a lungul istoriei, banii au fost concepuți întotdeauna într-un mod care să corespundă nevoilor populației. Bancnotele au fost lansate pe piață pentru a fi practice în ceea ce privește facilitarea tranzacțiilor în numerar și a fluxului de bunuri și servicii în economie. La fel s-a întâmplat și în cazul celei mai mici bancnote din lume.

Cerințele privind banii sunt într-o continuă schimbare. O demonstrează chiar cea mai mică bancnotă din lume, care, potrivit unui reprezentant al Muzeului de Istorie din Sighișoara, a fost lansată în România. Este vorba despre bancnota de 10 bani, emisă de Regele Ferdinant I, în anul 1917.

În anul 1916, după ofensiva germană împotriva Bucureștiului, mecanismele vieții economice au fost puternic dereglate. Din cauza războiului, inclusiv circulația monetară a fost afectată semnificativ. La vremea respectivă, Banca Generală Română, cu capital german, a emis un nou mijloc de plată.

Așa a apărut pe piață bancnota de 10 bani, care a purtat denumirea de „leu”. A fost instituită prin Ordonanța de pe data de 18 ianuarie 1917 de către Comandamentul Militar German, prin care instituția bancară era responsabilă de „aprovizionarea cu mijloace de plată a teritoriilor ocupate”.

„Bancnota de 10 bani, emisă în 1917, a înlocuit moneda de 10 bani care circulase pe teritoriul României începând cu anul 1867 și care a fost bătută în Anglia. Aceasta este bancnota cu cea mai mică valoare emisă în România, fiind concepută de către desenatorul Horațiu Sava Dimitriu. (…)

Am verificat în Cartea Recordurilor și am descoperit că bancnota de 10 bani are dimensiunea cea mai mică din lume”, a spus muzeograful Mircea Radu Iacob.