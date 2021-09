Care este cea mai mare dezamăgire din viața lui Nicole Cherry. Are legătură cu Andra

Nicole Cherry a avut parte de succes încă de când și-a lansat prima piesă, iar fanii au continuat să îi urmărească fiecare mișcare de-a lungul anilor. Vedeta se pregătește acum să devină mămică pentru prima oară, dar nu poate uita dezamăgirile din trecut.

Nicole Cherry a avut parte de un început exploziv în industria pe care a ales-o, chiar dacă se afla la o vârstă foarte fragedă când a lansat prima piesă. În timp ce mulți cred că succesul l-a câștigat ușor, adevărul este altul! Artista a fost nevoită să lupte pentru a deveni cunoscută.

Cântăreața a participat, în trecut, la emisiunea ‘Românii au talent’, însă nu a trecut de preselecții. La vremea respectivă, aceasta susținea că este extrem de dezamăgită de tot ce s-a întâmplat, mai ales pentru că nu a impresionat-o pe Andra Măruță.

Anii au trecut, iar Nicole Cherry nu s-a lăsat pusă la pământ de faptul că nu a reușit să câștige inimile juraților din cunoscutul show. Ba chiar, artista a muncit de două ori mai mult pentru a se afirma, dar a avut parte și de foarte multe persoane care au susținut-o.

„Chiar dacă am fost dezamăgită pe moment, cum era și normal, această întâmplare m-a motivat și mai mult.

Am știut că aceasta este cariera pe care vreau să o urmez și am fost norocoasă să am în viața mea persoane care m-au susținut necondiționat și au crezut în mine.”, a zis aceasta pentru revista Viva!.