Care este cea mai bună pâine, de fapt. Doctorul Cezar Amititeloaie: „E uşor de digerat”

De-a lungul timpului, pâinea nu a fost privită cu ochi buni de către nutriționiști. Însă, există și câțiva medici care susțin că anumite tipuri de pâine pot avea și beneficii asupra sănătății. Care este cea mai bună pâine? Doctorul Cezar a făcut anunțul.

Într-un clip postat pe canalul său de Youtube, doctorul Cezar a vorbit despre cea mai bună pâine. Este vorba, mai exact, despre pâinea cu maia. Se pare că aceasta este benefică pentru digestie. Totodată, medicul subliniază și importanța ingredientelor naturale. Mai mult, acesta susține că pâinea cu maia nu lipsește din dieta sa.

„Ce este maiaua și ce beneficii are? Sunt Cezar, un medic pasionat de nutriție și un cardiolog neconformist. O perioadă am renunțat la pâine pentru că nu o tolerăm, dar de când am descoperit pâinea artizanală cu maia, am văzut că nu mai am probleme digestive și am reinclus-o în dieta mea, dar nu la fiecare masă.

Eu sunt adeptul unei diete echilibrate, mai mult contează calitatea, cantitatea și frecvența în care o consumăm. Pâinea are multe beneficii, nu doar dezavantaje cum vedem peste tot. Maiaua este un amestec fermentat de făină și apă care servește ca agent de dospire, conține drojdie naturală care fermentează carbohidrații din făină, producând dioxid de carbon și alcool.”