Care a fost ultima dorință pe care a avut-o Draga Olteanu Matei. I-a spus chiar lui Ion Caramitru

În aceste zile, România încă își revine după plecare marii doamne a teatrului românesc, Draga Olteanu Matei. S-a stins din viață, sigură, la 8 7 de ani, pe un pat de spital din Iași. A lăsat în urma sa o carieră de peste 50 de ani și o pleiadă de roluri de mare clasă.

Ca mulți alții din generația domniei sale, Draga Olteanu Matei și-a concentrat toată energia și talentul către scenă, într-o carieră strălucită, pe parcursul a 50 de ani.

Românii, amatori de teatru și film au putut s-o vadă pe Draga Olteanu Matei în în peste 90 de filme, 100 de producţii de televiziune şi 50 de piese de teatru.

Unele din rolurile sale au devenit memorabile și nu se pot șterge ușor din memoria colectivă.

Exact ca pe scenă, și în viața personală a ars cu pasiune. De aici poate, și cele trei căsnicii pe care marea doamnă le-a avut. Unul din marile sale regrete a fost faptul că nu a avut copii niciodată. La un moment dat s-a gândit să adopte unul, dar nu s-a materializat acest plan. Era măcinată de faptul că nu a lăsat în urma sa un moștenitor, declarând la un moment dat :

”M-am gândit să adopt un copil cu mulţi ani în urmă, când nu avem cu ce să-l ţin, dar mi-am dat seama că nu am timp să ma ocup de el. Am vorbit şi cu preoţii despre acest subiect. Toţi cei cu care am vorbit m-au înţeles, cu toate că nu sunt de acord. M-au înţeles şi m-au iertat. Eu sper să mă ierte şi Dumnezeu că nu am vrut copil.”, povestea Draga.