Care a fost adevărata relație dintre Ștefan Bănică Jr și tatăl său. ”În fața lui, eram mut!”

Chipul și ochii sunt aceeași. Ștefan Bănică este copia rămasă pe pământ a celebrului său tată, unul dintre cei mai îndrăgiți actori și cântăreți români, așa că mulți încă au întrebări despre regretatul artist. Una dintre ele este: care a fost adevărata relație dintre cei doi?

Ștefan Bănică Senior a fost unul dintre cei mai îndrăgiți actori și cântăreți români, din toate timpurile. Artistul imposibil de imitat a interpretat roluri în spectacole de revistă și divertisment, în duet cu Stela Popescu. Șarmant, mereu pus pe glume, câștiga simpatia publicului din prima secundă când își făcea apariția.

„Sunt un om care n-ar supăra pe nimeni niciodată şi care înţelege să dăruiască tuturor oamenilor un surâs, o glumă, o butadă. În tinereţe am fost un vagabond, mai bine zis un hoinar. Am iubit oamenii, vinul, fetele frumoase şi la fel de nătângi ca mine şi voi rămâne în acest lanţ vrăjit toată viaţa”, spunea Bănică Senior.

Așadar, până acum știm că regretatul artist era un om care n-ar supăra pe nimeni, a iubit vinul, fetele frumoase și a dăruit surâsuri în jur. Toate aceste calități l-au complexat și timorat în copilărie pe Bănică Jr. Solistul susține că în copilărie a fost intimidat de personalitatea puternică și de caracterul dur al tatălui său. Mai mult, mărturisește că nu a beneficiat de ajutorul necondiționat al părintelui său. Drept urmare, în prezent, încearcă să facă opusul cu băiatul său, Radu, care nu a sărit departe de trunchi, actoria fiind parte din el.

„Taica-miu n-avea nicio treaba ca eu vreau sa ma fac actor. Nici n-a crezut asta pentru ca in fata lui eram mut, vorbeam din varful buzelor. Ma coplesea, daca vrei si nu eram singurul. Tatii nostri n-au fost destul de blanzi cu noi, cum eu incerc sa fiu cu baiatul meu, tocmai pentru ca am invatat si am realizat ce n-a fost ok.

Povestea se repeta cu fiul meu. Cand am auzit ca vrea sa se faca actor i-am zis: ‚spre deosebire de bunicul tau, te voi sprijini, daca imi demonstrezi ca te intereseaza lucrul asta si nu-l tratezi ca pe un hobby, adica vreau sa fiu actor ca sa apar, sa ma stie lumea”, a declarat Ștefan Bănică la Digi 24.