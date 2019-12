Cine sunt părinții lui Ștefan Bănică Junior. Cum a murit marele actor și cine este mama artistului

Ștefan Bănică Senior a fost unul din cei mai iubiți și îndrăgiți actori de pe meleagurile noastre. Totodată, el s-a remarcat de-a lungul timpului și ca un cântăreț care a intrat defintiv în inimile românilor. Se pare că fiul său, Ștefan Bănciă Junior s-a născut într-o familie din care a avut din plin de unde moșteni talentul.

Cine a fost tatăl lui Ștefan Bănică Junior

Ştefan Bănică Senior a văzut lumina zilei pe 11 noiembrie 1933, în Călăraşi, într-o căsuță modestă, de pe malul Borcei. Locuința în care s-a născut cel care avea să devină ulterior unul din cei mai mari actori ai comediei românești este puțin cunoscută și nu mulți știu că acolo a copilărit marele actor. Deși nimeni din familia Bănică nu mai locuiște acolo, căsuța din strada Pompierilor amintește de viața lui Ștefan Bănică Senior.

Ștefan Constantin Bănică, cum este trecut în acte, s-a născut în familia lăutarului Drăgan Constandache Bănică, are s-a mutat la Bucureşti, iar copilul Bănică, având înclinaţii artistice, a cântat în corul de copii de la radio, a jucat in spectacole de teatru pentru şcolari.

După venirea la în Capitală, Ștefan Constantin Bănică avea să absolve ulterior Institutul de Teatru din Capitală în 1955. În vremea studenției făcea figurație la teatrele bucureștene. A jucat la Teatrul CFR, la Teatrul Regional Bucureşti, pe scena Teatrului Bulandra, la Teatrul Naţional Radiofonic.

Ștefan Bănciă Senior, un artist complet

Ştefan Bănică Senior a fost unul dintre cei mai îndrăgiți actori și cântăreți români, din toate timpurile., fiind, totodată, imposibil de imitat. Împreună cu regretata Stela Popescu a interpretat roluri în spectacole de revistă şi divertisment, în duet. Șarmant și mereu pus pe glume, câștiga simpatia publicului din prima secundă când își făcea apariția.

”Sunt un om care n-ar supăra pe nimeni niciodată şi care înţelege să dăruiască tuturor oamenilor un surâs, o glumă, o butadă. În tinereţe am fost un vagabond, mai bine zis un hoinar. Am iubit oamenii, vinul, fetele frumoase şi la fel de nătângi ca mine şi voi rămâne în acest lanţ vrăjit toată viaţa”, spunea în trecut Ștefan Bănică Senior.

Pe lângă carierea sa în teatru, de Ștefan Bănică Senior a strălucit pe scena filmului românesc, unde a avut roluri răsunătoare în producții precum Cel mai iubit dintre pământeni (1993), De ce trag clopotele, Mitică? (1982), Nea Mărin miliardar (1978), Păcală (1974), Brigada Diverse intră in acţiune (1970), Brigada Diverse in alertă (1971), Cîntecele mării (1970).Și muzica s-a prins de marele actor, care a devenit un artist complet. Piesele lui au fost în vogă: ”Îmi acordați un dans”, ”Cum am ajuns să te iubesc”, ”Hai, coșar, coșar”, ”Giogonda se mărită”.

Ștefan Bănică Junior este fiul lui Ștefan Bănică și a Sandei Liteanu. Cei doi au divorțat la doar câșiva ani de la nașterea fiului lor, însă tatăl a rămas mereu într-o relație foarte apropiată cu fiul său, transmite click.ro.

„Tata era un tip care iubea viața și asta se simțea cel mai tare la el. Era un bonviveur, dar știa să-și ascundă necazurile, atunci când apăreau. De multe ori, viața lui n-a fost tocmai roz”, a declarat cântărețul. Într-adevăr, lui Ștefan Bănică Senior i-a murit a doua nevastă, mama, apoi fratele. În doar câțiva ani, familia lui a fost decimată, spunea Ștefan Băncică Junior într-un interviu mai vechi.

Ștefan Bănică a decedat pe 26 mai 1995, după ce a suferit un infarct. Ștefan Bănică Senior, ar fi împlinit vârsta de 85 de ani, pe 11 noiembrie. Din păcate, artistul a murit prea devreme, la 61 de ani, însă ne-a lăsat roluri și cântece memorabile de care ne amintim cu drag și astăzi.