Cardiologul Radu Ciudin a murit. Ce premieră medicală a reușit în România

Radu Ciudin a lucrat timp de patru ani în Londra, specializându-se în electrofiziologie. S-a întors însă în țară ghidat de bunătatea unui om care nu își poate lăsa semenii la greu, și a împărtășit cunoștințele nou-dobândite peste hotare cu medicii din România.

În momentul în care am plecat, nu exista deloc electrofiziologie la noi şi mi‑au trebuit doi ani să aduc în ţară tehnologia necesară. Nu ştiu ce-aş fi făcut dac-aş mai fi stat doi ani acolo. Pe de altă parte, sigur, te bucuri că lucrezi într-un domeniu în care ai fost de la început. Am avut norocul să intru în acest domeniu la Londra la 13 luni după ce el apăruse în lume, să fac parte din prima echipă de ablaţie cu microunde a aritmiilor cardiace. Am implantat primul defibrilator din România, în ’97. Aici sunt o mulţime de priorităţi, important este să ne uităm şi înainte”, spunea medicul Radu Ciudin într-un interviu pentru Adevărul.