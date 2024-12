Artistul care a lăsat plicul gol la nunta lui Jador cu Oana Ciocan, dar a aruncat cu sume uriașe pentru dedicații

Pe 27 decembrie 2024, Jador și Oana Ciocan și-au unit destinele în cadrul unei ceremonii restrânse, la care au participat doar 50 de invitați apropiați. Printre aceștia s-a numărat și Bogdan Mocanu, fost prieten apropiat al lui Jador, cu care încercase să reia legătura pentru acest eveniment important.

Totuși, un detaliu surprinzător a ieșit la iveală despre participarea lui Bogdan la nuntă: acesta a lăsat plicul destinat mirilor gol.

Deși relația dintre Jador și Bogdan Mocanu fusese tensionată, iar cei doi nu mai vorbeau de o vreme, Jador a ales să trimită invitația pentru nuntă printr-un intermediar. La petrecere, cei doi au fost văzuți îmbrățițându-se, semn că în acea seară au ales să lase divergențele deoparte. Cu toate acestea, Bogdan a recunoscut ulterior că nu a pus niciun ban în plicul destinat mirilor.

„Nu a fost o nuntă cu dar… sau cel puțin așa am înteles eu. Am făcut dedicații continuu și am cheltuit o sumă considerabilă acolo. Când m-am uitat dimineața în buzunar, m-am speriat. Dar nu doar eu am procedat așa, toată lumea a făcut la fel. A fost o atmosferă extraordinară, a meritat fiecare leu”, a declarat Bogdan Mocanu într-un interviu pentru Fanatik.