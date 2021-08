Cântărețul din România pe care fanii abia îl recunosc. Pandemia l-a determinat să-și schimbe look-ul VIDEO

Rapsodul Tudor Gheorghe este de nerecunoscut. Pandemia, pierderea soției la începutul acestui an, și-au pus serios amprenta asupra lui. Deși mereu se afișa în public cu binecunoscuta-i mustață, iată că artistul a decis să își lase și barbă, astfel că fanii cu greu îl recunosc din prima.

Invitat la GSP, maestrul a vorbit despre perioada în care a lipsit trei ani de pe scenă, după ce regimul comunist i-a interzis acestuia să mai apară în public. Elena Ceaușescu a fost cea care i-a interzis spectacolele. Tot Tudor Gheorghe a mărturisit că nu a trăit vremuri ușoare în regimul comunist și că familia sa a întâmpinat mai multe greutăți.

„Când am intrat în facultate, în 1962, tata era închis. La Teatru am intrat cu un dosar pe care am scris că nu am tată. Un avocat a învățat-o pe mama să divorțeze. Formal, au divorțat. Eu am scris că tata a dispărut, că ne-a lăsat pe mine, pe mama și pe două surori și nu știm unde e.”, a spus Tudor Gheorghe, pentru sursa citată.