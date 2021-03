Tudor Gheorghe, dezvăluiri dureroase despre moartea soției sale. Nimeni nu știa prin ce a trecut (exclusiv)

Tudor Gheorghe a format un cuplu cu Georgeta Luchian Tudor vreme de 56 de ani, iar moartea acesteia i-a lăsat un gol imens în inimă. Tudor Gheorghe a povestit cât de greu a fost momentul în care a fost nevoit să-și ia rămas bun de la soția lui.

Tudor Gheorghe, dezvăluiri dureroase despre moartea soției sale

„Am avut o viaţă fericită împreună şi pentru asta i-am mulţumit şi-i voi mai mulţumi încă. Pierderea ei e un lucru dureros pentru mine, dar nu te poţi împotrivi nici morţii, nici vieţii. Ce aş putea face? Să ies în stradă şi să mă lamentez? Să mă lovesc cu capul de toţi pereţii ca să vadă unul şi altul cum şi cât suferă Tudor Gheorghe? E durerea mea şi mi-o macin în felul meu, personal!”, a declarat el în exclusivitate pentru impact.ro.

Însă poate cea mai grea suferință a artistului a fost aceea că nu i-a fost alături soției în ultimele clipe de viață. El și-a luat rămas bun prin telefon, întrucât ea era înternată în spital, infectată fiind cu coronavirus.

Tudor Gheorghe și soția, cuplu pe scenă de 56 de ani

Amintim că Georgeta Luchian Tudor s-a stins din viaţă la data de 26 ianuarie, la vârsta de 86 de ani. Ea a jucat alături de soţul ei pe scena „Naţionalului” din Bănie în piesa „Micul Infern”, formând un cuplu preţ de 56 de ani. Tudor Gheorghe, care va împlini în această vară 76 de ani, a declarat că moartea soţiei sale nu l-a făcut să se gândească la finalul carierei sale.

„În niciun caz nu am luat în calcul să mă opresc. Dimpotrivă, am mai pus la punct încă un spectacol, de data aceasta pe baza poeziei lui Tudor Arghezi, un mai vechi proiect de inimă. De îndată ce condiţiile o vor permite, voi avea ce să-i propun publicului. De fapt, dacă mă gândesc bine, am în prezent nu mai puţin de patru spectacole cu care pot urca iar scena: "Risipitorul de frumuseţi " 1 şi 2, "Valsul rozelor" şi acest spectacol pe lirica argheziană, care ar veni abia al patrulea la rând. Ca să nu mai spun că "Degeaba 30" e şi el undeva, acolo, în sufletul meu, şi cine ştie, poate răsări oricând!", a mai precizat acelaşi Tudor Gheorghe.

Tudor Gheorghe a spus că munca îl ajută să-şi păstreze programul zilnic normal.

„Într-o lume în care cultura e subvenţionată de stat eu îmi văd de-ale mele. Prefer să fac asta şi să nu mă amestec, fiindcă am puterea să spun că nu am făcut niciodată compromisuri sau rabat, în toate spectacolele mele, de la calitate, de la ceea ce am simţit că trebuie să ofer. Or, de cele mai multe ori, instituţia paralelă de cultură Tudor Gheorghe a dorit să ofere două ore de muzică şi poezie, ca să le alin românilor dorinţa de frumos, dar şi să-i fac să mai uite de lucrurile urâte sau triste ale vieţii!”, adaugă el.

De altfel, și Tudor Gheorghe a fost bolnav de COVID-19, în decembrie 2020, dar a trecut printr-o formă uşoară a bolii: