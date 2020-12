Cântărețul din România care a fost jefuit în mijlocul străzii. Momente tulburătoare prin care a trecut

Un celebru cântăreţ din România a trecut prin momente tulburătoare. Acesta a fost jefuit în mijlocul străzii. Vedeta a rămas şocată când şi-a văzut maşina fără roţi!

Din ce în ce mai multe persoane se plâng despre faptul că nu îşi mai pot lăsa maşina în siguranţă în parcări. A simţit-o pe pielea lui un cântăreţ celebru din România care a fost jefuit. Acesta a trecut prin momente cu adevărat tulburătoare când a văzut ce s-a întâmplat cu autoturismul la care ţinea atât de mult. Vali Crăciunescu, căci despre el este vorba, a trăit un şoc când şi-a găsit maşina fără roţi, în parcarea unui complex din Bucureşti.

Fostul acordeonist de la “Spitalul de Urgenţă” a fost anunţat de nişte prieteni de pagubă, iar acesta a venit într-un suflet să vadă ce s-a întâmplat. Se pare că autoturismul său se afla pe nişte… bolovani!

Din fericire pentru artist, făptaşii au fost prinşi chiar înainte ca acesta să dea declaraţie la Poliţie.

“Eu am crezut că sunt la camera ascunsă. Atunci când am mers la Poliție am fost să dau declarație, iar după mi-au spus că am și prins hoții, astea sunt roțile dumneavoastră. Oriunde aș parca nu are legătură. Am fost cu colegii mei și am dat declarația. Dar uite că le-am găsit. Asta a fost surpriză. Foarte mult trebuia să plătesc pentru alte roți. Nu mai contează. Te duci să declari și după aia afli că au prins hoții”, a mai spus Vali Crăciunescu.