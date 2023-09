Cântărețul de muzică populară care nu mai poartă verigheta. Se desparte de soție? ”Nebuna îmi verifică telefonul, e geloasă”

Mai sincer și deschis ca oricând cu fanii săi, îndrăgitul cântăreț de muzică populară a făcut dezvăluiri șocante despre viața alături de soția sa. Cum a reacționat în momentul în care a fost întrebat de ce nu mai poartă verighetă. Răspunsul lui a dat naștere unui val de speculații despre o posibilă despărțire.

Are o familie superbă, însă relația cu soția sa nu a fost lipsită de probleme. Cântărețul este mereu sincer și dezinvolt, vorbind fără ezitări despre momentele în care a călcat strâmb și puterea soției sale de a-l ierta. Cele mai recente declarații ale sale și faptul că nu mai poartă verigheta au dat însă naștere speculațiilor legate de o posibilă despărțire.

Invitat la emisiunea prezentată de Cătălin Măruță, Vasilică Ceterașu a acceptat provocarea sosurilor picante. Pus să nominalizeze trei colegi de breaslă care ar face orice pentru bani și faimă, acesta le-a menționat pe Vlăduța Lupău, Georgiana Lobonț, dar și pe Amalia, soția sa.

Un alt răspuns dat de el a reușit să îl suprindă până și pe Cătălin Măruță. Cu toate că Vasilică Ceterașu a refuzat să citească întrebarea, era evident că vorbea despre soția sa.

„Pune răul și atrage negativul, nerăbdătoare și geloasă. Îmi controlează telefonul, e geloasă..ea ia telefonul și verifică peste tot. Am două telefoane oricum..Glumesc. Da, se uită nebuna în telefon..Nu citesc despre cine e vorba”, a spus cântărețul de muzică populară.

„Tu vorbești serios? Te-ai trezit în toiul nopții că îți controla telefonul?”, a completat Cătălin Măruță.

„Am scris unei soliste odată pe Instagram și aveam un alt telefon acasă și am scris ”Bună, ce faci”. Amalia îi scrisese în continuare mesaje fetei respective, după ce am scris eu ”Bună, ce faci”. Dar eu am zis că mi-a spart cineva contul și m-am speriat, că un prieten fix în momentul ăla a avut telefonul meu în mână și mă gândeam că ori mi-a spart contul cineva, ori a scris băiatul ăla. O sun și zice ”Treci acasă în momentul ăsta”, m-am dus imediat acasă..Am scris aiurea, că băusem înainte”, a răspuns interpretul.